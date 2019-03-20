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Dünyaca ünlü Sivas bıçağı PTT üzerinden satılacak

Sivas Demirciler Odası vePTT arasında imzalanan protokol ile birlikte başta dünyaca ünlü Sivas bıçağı kargo ile birlikte Türkiye’nin her yerine gönderilebilecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Dünyaca ünlü Sivas bıçağı PTT üzerinden satılacak

Sivas Demirciler Odası vePTT arasında imzalanan protokol ile birlikte başta dünyaca ünlü Sivas bıçağı kargo ile birlikte Türkiye’nin her yerine gönderilebilecek.


Sivas’ta ki bıçak ustalarının el işçiliğiyle 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak üretilen dünyaca ünlü Sivas bıçağı kargo engeline takılıyordu. İmzalan protokol ile birlikte Sivas bıçağı Türkiye’nin her yerine gönderilebilecek.


Konuyla alakalı açıklama yapan Sivas PTT Baş Müdürü Hükümdar Kavak, insan hayatını kolaylaştırmak için çalışan PTT’nin bugün Sivas’tabir ilke imza attıklarını dile getirerek, “Sivas’ta üretilen yöresel ürünlerin pazarını oluşturmak, Türkiye geneline satışa sunmaktır. PTTİnternet üzerinden ePTTAVM üzerinden bir mağaza açtı.Bu çağın gereksinimiydi. Teknolojinin gerekliliğiydi. Bizde kurum olarak dedik ki biz esnafımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Biz ePTTAVM’yi kurduk. Onun içerisinde de ise Sivas Posta Pazarı. Sivas’a özgü yöresel ürünleri, üretilen ürünleri Türkiye genelinde pazarlamak için bu sistemi kurduk. Bugünde onun protokolünü imzalıyoruz. Demirciler odası başkanımızdan başladık. “dedi.


Demirciler Odası Başkanı Harun Koç ise şunları söyledi, “Bıçakçı üyelerimizin yapmış olduğu bıçakları bildiğiniz üzere 12’inci ayın 26’sı 2018 de bıçaklarımızı tescil ettik. Bu haseple genel müdürümüz Kenan bey veSivas PTT baş müdürümüz Hükümdar bey aracılığıyla yapılan protokol ile ürünlerimizi tüm Türkiye’ye satacağız. Sivas hak ettiği değeri bulacak. Bundan sonrada Sivas’ta ki bıçakçılığımızın bıçakları hak ettiği yere ulaşacak. “şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
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