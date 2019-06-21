0553 313 94 23

Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a çıkarma

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Gastroway programı kapsamında geldikleri Diyarbakır’da kentin yöresel yemeklerine hayran kaldı.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a çıkarma

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Gastroway programı kapsamında geldikleri Diyarbakır’da kentin yöresel yemeklerine hayran kaldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi ile Diyarbakır Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarlarının katıldığı Gastroway programı düzenlendi. Programa katılan dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Diyarbakır’ı karış karış gezerek yakından tanıdı. Gastroway - Mezopotamya Gastronomi Turu organizasyonu ile Diyarbakır’a gelen Gastroway “The Best 50 Restaurants of the World” listesinde yer alan ünlü şefler ile yurtdışından gelen gazeteciler şehri gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Gastroway - Mezopotamya Gastronomi Turu, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yurtdışından 21 kişilik ünlü şefler ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Diyarbakır’da tarihi yerel restoranlarından tatmaya başlayan grup daha sonra tarihi mekanlarını da ziyaret etti. İlk durakları olan tarihi Sur ilçesinde kahvaltı yapan gurup daha sonra kadayıfın yapımını fabrikasında aşama aşma izledi. Ardından bir restoranda geçen davetliler, tarihi yemekleri tattı.



Türkiye dünyaya tanıtılacak


Gastromasa organizatörü Gökmen Sözen yaptıkları organizasyon sayesinde Türkiye’nin dünyaya tanıtılacağını söyledi. Sözen, “Buraya gelmemizin sebebi, dünyaca ünlü şefler ve yazarlar Türkiye’nin en değerli topraklarından biri olan Mezopotamya destinasyonlarından biri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ı tanımaları fikirler vermeleri ve fikirler almaları son olarak da bunları tanıtmaları amaçlı buradayız. Biz burada tarih, doğa, yemek ve tarımsal ürünleri tadıyoruz, izliyoruz ve bunları dünyaya tanıtmak için misyon izliyoruz. Son durağımız Türkiye’nin Paris’i Diyarbakır onun için bende dünyaca ünlü şefleri getirdim. Buradaki lezzetleri tadacak ve tarihi yerleri gezecekler. Hem ülkelerine anlatacaklar hem de gıda ürünleri varsa ihracata destek olur mu diye bakacağız. Gastronomi yazarlarımızda var, bunlarda gördüklerini ve tattıklarını gazete ve dergilerinde yazıp Türkiye’yi tanıtacaklar” dedi.



“Meze ve patlıcan dolmasını çok beğendim”


Dünyanın en iyi et şeflerinden Brezilyalı Andre Lima De luca ise gezdikleri şehirlerde bütün yemek çeşitlerini çok beğendiğini fakat en çok sevdiği yemeğin meze ve patlıcan dolması olduğunu kaydetti. Luca, “Mezopotamya’ya gelmek ve buradaki tarihi, kültürü görmek bölgenin yemek gastronomisini tatmak benim için inanılmaz tecrübe oldu. Yemekle ilgili herkesin buraya gelmesini davet ediyorum ve herkesin kendine katkıda bulunacağı bir kültür var burada. Özellikle mezelere bayılıyorum, aynı zamanda tahin, yoğurt ve cevizli mezelerini ve patlıcan dolmasını çok beğendim. Seçmek çok zor çünkü hepsi çok güzeldi” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    1. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    2. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    3. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    4. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    5. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    6. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    8. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    9. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    10. MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
    11. Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la..
    13. Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu..
    14. Kiraz toplamaya giden kadın bahçede..
    15. Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    16. Hakkari polisinden kurban kesimi
    17. Ayı saldırısına uğrayan dağcı..
    18. 4 yaşındaki çocuk freni boşalan..
    19. Halk oyunları gösterimi geleneksel..
    20. Manisa’da otomobil sulama kanalına uçtu
    21. 6 bin Sivaslı oy kullanmak için..
    22. Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1..
    23. 2 bin adet kerevit barajla buluştu
    24. Binali Yıldırım’a drone tutkunlarından..
    25. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    26. Diyarbakır’da nesli tükenmek üzere..
    27. Çukurca’da içme suyu hattı yenileniyor
    28. Başkan Köse Rektör Polat’a başarılar..
    29. Rusya'dan Basra Körfezi'nde itidal..
    30. İsrail Gazze sınırında 11..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap