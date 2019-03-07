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Dünyaca ünlü şefler Harran’da yufka açıp pişirdi

Dünyaca ünlü şefler, yerel tohuma ve sürdürülebilir gıdaya dikkat çekmek için Şanlıurfa’da buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:59
Dünyaca ünlü şefler Harran’da yufka açıp pişirdi

Dünyaca ünlü şefler, yerel tohuma ve sürdürülebilir gıdaya dikkat çekmek için Şanlıurfa’da buluştu. Şefler Harran’da kadınlarla birlikte tarihin bilinen ilk Mezopotamya ekmeğini Sorgül buğdayı ile yufka yaptıktan sonra pişirdi.


Dünyanın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan Basque Dünya Aşçılık Ödülleri kapsamında ilk 10 şef arasına giren Şef Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa’da bir araya geldi. Sosyal Gastronomi Hareketi ile toplumları güçlendiren projeleri hayata geçiren şefler, Harran’da kadınlarla birlikte tarihin bilinen ilk ekmeğini Mezopotamya’nın en eski buğdayı Sorgül ile yeniden pişirerek yerel tohum ve sürdürülebilir gıdanın önemine dikkat çekti. Şanlıurfa’da bir araya gelen şefler, bölge kadınlarıyla birlikte tarihte bilinen ilk ekmek formu olan yufka ekmeğini Mezopotamya’nın en eski buğdayı Sorgül ile pişirdi.


Brezilyalı dünyaca ünlü Şef David Hertz, iklim değişikliğine dikkat çekmek için böyle bir çalışmanın içinde bulunduklarını belirterek, “Burada gördüğüm bana geçmişi hatırlatıyor. Geçmişle iletişim kurmalıyız, tarımın, ekmek yapmanın geleneksel yönlerini anlayabilmemiz için Ebru ile bizim hayatımızın amacı ve ortak noktamız var. Böyle eski gelenekleri gördüğüm zaman onları yeni nesle aktarmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Bu daha önce de böyle oldu. Yani biz bunları gördükçe yeni nesil bunları aktarmamız gerektiğini anlıyoruz. Biz de bunu sürdürmeliyiz. Harran özellikle 3 dine ait izleri de taşıdığı için bu anlamda önemli bir değer taşıyor” dedi.


Çalışmanın ardından açıklamada bulunan Mardinli Şef Ebru Baybara Demir, “Bizim temel amacımız 12 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Gastro Global Ekonomi Zirvesi’nde, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Brezilyalı ünlü Şef David Hertz ile birlikte bu konuyu orada aktarmak. Hertz Brezilya’da sosyal gastronominin kurucularındandır. İnsanların hayatlarını gastronomi gücüyle değiştiren şeftir. Bu bölgede özellikle gıdanın sürdürülebilirliğini anlatmak, gıda kaynaklarının azaldığı, su kaynaklarının azaldığı, dünyada gıdayla ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Burada insanları da bu işin içine katarak, insanların hayatlarını nasıl değiştirebileceğimiz yönde bir çalışma yapıyoruz. Burada gıdanın sürdürülebilirliği var, su kaynakları var, kadınlar var, mülteciler var. Dolaysıyla hepsini birleştirici bir unsur olarak bunun her şeyin mutfakta başladığını düşünenlerdeniz. Ayrıca ilk yerel tohumlarla ekmeği yapmak, bu gıdanın sürdürülebilirliğini dünyaya anlatabilmek, temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.


Açıklamaların ardından grup, Harran ören yerlerini gezdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:59
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