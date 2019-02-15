0553 313 94 23

Dünyaca ünlü satranç ustası 20 kişiye karşı satranç oynayacak

Dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aynı anda 20 kişiye karşı satranç oynayacak.

15 Şubat 2019 Cuma 10:32
Dünyaca ünlü satranç ustası 20 kişiye karşı satranç oynayacak

Dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aynı anda 20 kişiye karşı satranç oynayacak.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları kapsamında kente gelen dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, düzenlenecek simultane (aynı anda) satranç maçı ile 20 Süleymanpaşalı ile karşılaşacak.


16 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de Tekira AVM’de gerçekleşecek satranç maçında FM Sasa Jevtic‘e rakip olmak isteyenler için etkinlik günü başvuru merkezi kurulacak.


Öte yandan devam eden Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları’nın kapanış töreni de 16 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    1. Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    2. Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya..
    3. Yol inşaatından tarih çıktı,..
    4. Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik..
    5. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    6. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
    7. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
    8. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
    9. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
    10. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor
    11. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
    12. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
    13. Michelin'den 300 liraya varan araç..
    14. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
    15. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    16. Sivil toplum ağı genişliyor
    17. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    18. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    19. Avrupa borsaları
    20. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    21. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    22. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    23. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    24. Samsun'daki silahlı kavga
    25. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    26. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    27. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    28. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    29. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    30. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi