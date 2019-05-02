0553 313 94 23

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kışın meydana gelen hortum sebebiyle hasar görmemesi için kaldırılan soyunma kabinlerinin kapıları sezona erken başlayan tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:11
Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kışın meydana gelen hortum sebebiyle hasar görmemesi için kaldırılan soyunma kabinlerinin kapıları sezona erken başlayan tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Tatilciler bu duruma tepki gösterirken, belediye yetkilileri kabinlere yeni kapıların takılmaya başlandığını açıkladı.


Turizmin başkenti Antalya’da geçtiğimiz kış ayında meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgarlar, soyunma kabinlerinin zarar görmesine neden oldu. Kapıları kırılan kabinler tehlike arz ettiği için belediye yetkililerince sökülerek alındı. Sezona erken başlayan kentte tatilciler ise, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki kapısız kabinlerde üstlerini ilginç bir yöntemle değiştirdi. Bazı tatilciler yakınlarının kabin girişine havlu açmasıyla üzerlerini değiştirirken, bazıları da kabin yerine sahilde üzerlerini değiştirmeyi tercih etti. Vatandaşların bu anları görüntülere yansırken, sahil bandı boyunca birçok soyunma kabininin kapısının olmadığı gözlendi.



"Su var ama kabin kapısı yok"


Erken açılan sezona yetişmeyen kapısız soyunma kabinleri, tatilcilerin de tepkisini çekti. 15 gündür Antalya’da olduğunu ve sürekli Konyaaltı sahiline geldiğini belirten Mehmet Özyılmaz, havlu kapatarak üzerlerini değişmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özyılmaz, “Su var ama kabin kapısı yok. Bizde deniz kenarında havlu kapatarak giyiniyoruz. Şuanda herkesin gözü Antalya’da ve bu kabinlerin kapısının olmaması çok kötü bir durum. Ben Yalova’da işletmeciyim. Orada böyle bir durum göremezsiniz" dedi.



“Falezlerden denizi seyretmeye bile hakkı yok”


Emekli öğretmen Hasan Tayfun da, kapıların sonbahar aylarında kırıldığını söyledi. Sahil bandı boyunca birçok yerde durumun aynı olduğunu söyleyen Tayfun, “Çok çirkin bir olay. Yapıldıysa kapı olacak. Vatandaşların hepsi şikayetçi. Çoğu gelip havlusuyla kapatmaya çalışıyor. Askılık dahi yok. Yetkililerin bunu onarması gerekiyor“ ifadelerini kullandı.


Bir başka tatilci ise, kapıların kimliği belirsiz kişilerce götürüldüğünü ileri sürerek, “Belediye sürekli yapıyor ama iki gün sonra vatandaşın birisi gelip kapıyı, duşları kırıyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biga’da KHGB toplantısı yapıldı
    1. Biga’da KHGB toplantısı yapıldı
    2. ASPİLSAN ve Sabancı Üniversitesi..
    3. 2019 yılının ilk dört ayında..
    4. Gaziantep’te bilim fuarları şenlik..
    5. Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek..
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. Bağcılar’da Ramazan ayı dolu dolu..
    8. Spor Şenlikleri’nin en özel..
    9. MHP İl Başkanı Karataş’tan İspir..
    10. Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere..
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Emekli temmuz zammı ne kadar olacak
    13. Fırat Aydınus 5. kez Trabzonspor -..
    14. Geleceğin bilim insanlarından..
    15. AB-ABD Üst Düzey Enerji Forumu
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nikah akdinin..
    17. Çocuklardan Özel Harekat polisine..
    18. Yeni Karaman Yüzme Havuzu gün sayıyor
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailede çözülme..
    20. TEM Otoyolu’nda kaputu açık halde..
    21. Başkan Fadıloğlu’ndan fidan dikimine..
    22. "Trump'ın ziyareti için henüz kesin..
    23. Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası..
    24. Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü
    25. “Sıfır Atık” Projesini 179 Bin..
    26. AYSAF'tan ayakkabı sektörüne 500..
    27. Şanlıurfa’da ‘bir bebek bir fidan’..
    28. Padişaha düşman, kraliçeye hayran!
    29. Gazzeli balıkçılardan İsrail..
    30. KPSS 2019 kılavuzu yayınlandı mı? KPSS..
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!