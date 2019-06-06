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Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına atlı polisler de katkı sağlıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:50
Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına atlı polisler de katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı turistler atlı polislere büyük ilgi gösterdi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan Atlı Polis Birliği, şehrin farklı noktalarında görevlerini sürdürüyor. Polis araçlarının ve motosikletlerinin inemediği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin yoğunlaşmasıyla devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi. Her gün 10.00 -12.00 saatleri arasında devriye görevi yapan atlı polisler sahilinde sembolü oldu. Konyaaltı Sahili boyunca devriye görevi yürüten atlı polislere yerli ve yabancı misafirlerin ilgisi yoğun oldu. Atları sevenler kadar özçekim yapanlar da oldu.



Vatandaş ilgisi


Aysel Ünsal isimli tatilcinin küçük köpeğinin ata tepki vermesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Pom cinsi köpeği atla renkli görüntüler oluşturan Aysel Ünsal, “Atlı polisleri sahilde görmek çok güze. Polislerimiz zaten her zaman görevlerinin başında. Atlı polisler de resmen şöhret oldu, büyük bir ilgi var. Köpeğim de çok şaşırdı çünkü ilk defa at gördü" ifadelerine yer verdi.


Bebeği ile atları seven Özbekistanlı turist Lolo Skurova, “Atlı polislere çok güveniyoruz. Uygulamadan memnunuz. Kızım da atları çok sevdi" dedi.


Korkarak da olsa atları seven İrem Vurgu, "İlk başta korktum ama sonradan alıştım. Çok güzel bir duygu. İlk kez sahilde at görüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:50
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