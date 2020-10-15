  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı
Korona Virüs

Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, koronavirüs sonrası normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Pollard, aşı çalışmalarındaki en zor noktayı da paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:00:00 -
Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirtti. Andrew Pollard, aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade eden Profesör, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can
Gündem

Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına katılan gazeteci yazar Nuray Başaran, Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bir ..
IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...
Ekonomi

IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 4,4 oranda daralacağı, ..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay