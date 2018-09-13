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Dünyaca ünlü plaj çöktü, 7 turist yaralandı!

Yunanistan'ın en popüler plajlarından Navagio'ya düşen kayalar, denize giren turistlerden 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:18
Dünyaca ünlü plaj çöktü, 7 turist yaralandı!

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan ülkenin en ünlü plajlarından Navagio, bugün çöktü.

Plaja düşen kayalar en az yedi kişinin yaralanmasına yol açtı. Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmadığını bildiriyor.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında sıkışmış kimseye rastlamadı ancak halen arama çalışmaları sürüyor.

Yunan medyası, olay sırasında panik halinde kaçışan insanların görüntülerini ekrana getirdi.

Plajın etrafını saran kayalıkta meydana gelen çökmenin fotoğraflarını Reuters haber ajansı servis etti.

Karadan ulaşımın olmadığı Navagio, her yıl yüz binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:18
  1. Yunanistan
  2. Zakynthos Adası
  3. Navagio plajı
  4. dünyaca ünlü plaj çöktü
  5. kayalar plaja düştü
  6. 7 kişi yaralandı

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