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Dünyaca ünlü pizzacı memleketindeki çocukları unutmadı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, doğup büyüdüğü memleketini ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
Dünyaca ünlü pizzacı memleketindeki çocukları unutmadı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, doğup büyüdüğü memleketini ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.


Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz, yaklaşık 22 sene önce Kanada’ya giderek pizzacı dükkanında çalıştı. Burada zaman içinde Latin Amerikalı bir kadınla hayatını birleştiren Akdeniz bir erkek çocuğu sahibi olurken, ilerleyen yıllarda çocuğunu 10 yaşına kadar göremedi. Ailevi nedenlerden dolayı ABD’nin New York kentine gitme kararı alan Akdeniz, evsiz, aç ve susuz kaldı. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayallerinin peşinden giden Akdeniz, girdiği pizza yarışmalarından birincilik ödülleri alarak ismini dünyaya duyurmayı başardı.


New York’un ünlü pizzacısı haline gelen Akdeniz, doğup büyüdüğü Silvan’a gelerek çocuklarla buluştu. Çocuklara lahmacun ve ayran ile oyuncak dağıtan Akdeniz, ilçedeki mahallelerde binden fazla çocukla kucaklaştı. Akdeniz, “Çocukluğum burada büyük bir eziyet ve ağır işlerde geçti. Arkadaşlarım oyun oynarken ben lahmacun yapıp satıyordum. Şimdi bu çocukların mutluluğuna katılmak beni çok mutlu etti. Hayatımı anlattım, beni örnek alıp çalışsınlar, iş hayatına atılanlar işlerini en iyi şekilde yapsınlar diye tembihledim” dedi.


Hakkı Akdeniz Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi ziyaretinde yatan çocuk hastalara çeşitli hediyeler dağıttı.


Hastanede yatan hasta yakınları, bu anlamlı davranışından oldukça memnun olduklarını belirterek, Akdeniz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
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