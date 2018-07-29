Sylvia Hoeks, THY'nin yeni reklam yüzü oldu
THY'nin yeni reklam yüzü Sylvia Hoeks oldu. Şirketin yeni reklam filmini ise, dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott çekecek.29 Temmuz 2018 Pazar 13:25
Türk Hava Yolları (THY) dünya genelinde ses getiren projelere devam ediyor. Hürriyet'ten Sinem Vuralın'ın haberine göre, dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott'un çekeceği yeni Türk Hava Yolları reklam filminin oyuncusu belli oldu.
Detayları sır gibi saklanan reklam için, adını "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı" filmiyle duyuran ünlü oyuncu Sylvia Hoeks'ta karar kılındı. Reklam filmi İstanbul'da çekilecek.
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