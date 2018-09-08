Dünyaca ünlü milyarder, emekli olup öğretmenlik yapacak! Toplam serveti 40 milyar dolar...

Online alışveriş devi Alibaba'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan Jack Ma, 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıkladı.

5 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.

JACK MA KİMDİR?

Peki kim bu Jack Ma? İşte milyarder girişimcinin ilginç hayat öyküsü...

Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, Alibaba'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.

Adını ünlü "Alibaba ve Kırk Haramiler" masalından alan şirket, dünyanın dört bir köşesinden ticaret yapmak isteyen insanları bir araya getirdi.

Dijitalleşen dünyada doğru adımlar atarak servetini kısa sürede katlayan Ma, Taobao adlı elektronik alışveriş sitesi ve Alipay adlı elektronik ödeme sistemiyle Çin'in en büyüklerinden biri haline geldi.

Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir serveti bulunan Ma, Çin'in ikinci en zengin kişisi. Ma dünya sıralamasında ise 20. sırada yer alıyor.