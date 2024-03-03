Dünyaca ünlü marka Skoda fiyat listesini açıkladı! Dacia Duster'dan bile ucuz

Skoda otomobil üreticisi, SUV tutkunu birçok insanın dikkatini; Kamiq, Karoq ve Kodiaq modeli ile çekebiliyor. Ayrıca Skoda'nın en uygun SUV otomobil modeli, Kamiq olarak ön plana çıkıyor. Nitekim söz konusu SUV, bazı Dacia Duster versiyonlarından bile ucuz.



SKODA MART AYI FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI: DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ

Skoda otomobil üreticisi mart ayı fiyat listesini yayımladı. Duyurulan listede uygun fiyatı ile Kamiq SUV otomobil modeli ön plana çıktı. Nitekim Kamiq 2024 model yılı Elite 1.0 TSI 110 PS DSG SUV otomobilin fiyatı, 1.410.780 TL. Öte yandan Essential Blue dCi 115 bg 4x4 versiyon Dacia Duster modelinin fiyatı, 1.493.900 TL.

Dacia otomobil üreticisi, uygun fiyatlı Duster SUV modeli ile birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Bunun yanı sıra Skoda Kamiq SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olarak ön plana çıkması, Skoda modelinin adeta kapış kapış gitmesine yol açabiliyor. Bu sebeple fiyatı görenler adeta bayilere koşabiliyor.

Öte yandan Skoda Kamiq modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olması, her iki modelin de güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor.

DACİA DUSTER SUV OTOMOBİL MART AYI FİYAT LİSTESİ

Dacia Duster modeli,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte 2 Mart 2024 tarihli fiyat listesi;

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.132.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.212.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.164.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.343.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.383.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.493.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.267.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.317.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.559.900 TL.

SKODA KAMİQ SUV OTOMOBİL MART AYI FİYAT LİSTESİ

Skoda Kamiq modeli, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çeken SUV araçlar arasında işaret edilebiliyor.

İşte 2 Mart 2024 tarihli Kamiq fiyat listesi;

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Elite 1.0 TSI 110 PS DSG. Fiyatı: 1.410.780 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.510.780 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Premium 1.0 TSI 110 PS DSG. Fiyatı: 1.588.280 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.688.280 TL.