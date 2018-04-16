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Dünyaca ünlü kahve zincirinde skandal!

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük kahve zincirlerinden birisinde sipariş vermek için sıra bekleyen iki siyahi vatandaş çalışanlar tarafından polisi arayarak gözaltına aldırıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
Dünyaca ünlü kahve zincirinde skandal!

Geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

DİĞER MÜŞTERİLERDEN GÖZALTINA TEPKİ

İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık olmuştu. Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.

"Bu adamlar sipariş vermediği için polis çağırıldı. Arkadaşlarını bekliyorlardı, ki kelepçeyle mağazadan çıkarılırken kendisi geldi. Mağazadaki beyazlar ise kendileri de aynı şeyi yapmalarına rağmen neden gözaltına alınmadıklarını şaşırdı." Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO'su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını, yapılanların yanlış olduğunu söyledi:

"Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız."

"Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleri ile uyuşmuyor."
Philadelphia Polis Komiseri Richard Ross, polislerin yaptığının doğru olduğunu söyledi:
"Eğer bir iş yeri bizi çağırarak bazı kişilerin mağazada artık bulunmasını istemediğini söylerse polislerin bu görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur."

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
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