Piyanist Uğurlu: Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür etmedi!

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden arka arkaya zaferle çıkarak muhalefetteki bir kesimin dengesini bozduğunu söyledi.

"ERDOĞAN BÜYÜK HİZMETLER YAPTI"

Erdoğan için "Başarı çıtasını her seçimde daha da ileriye taşıdı, halkımızın teveccühünü kazandı" diyen Uğurlu, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Başkan Erdoğan o kadar büyük hizmetler yaptı ki ülkemize. Bir gün de muhalefet lideri çıkıp 'Şu hizmetlerinden dolayı AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz' demedi ya da 'Çok güzel hizmetler yaptınız ama' diye başlayıp yapıcı bir eleştiride bulunmadı. İşte bunun yapıldığı gün muhalefet cephesinde bir şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz. Konu muhalefetten açılmışken; CHP ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben CHP'li ve Atatürkçü bir aileden gelen biri olarak şunu söylemek isterim ki, CHP, Atatürk'ün partisi değil artık. CHP, mezhepçilik yapanların yoğun olarak bulunduğu bir parti haline geldi. Üzülerek söylüyorum ki, Atatürk'e en büyük zararı bugünkü CHP veriyor. CHP baştan ayağa yenilenmeli, kuruluş ayarlarına geri dönmeli.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ: BUNLAR ATATÜRKÇÜ FALAN DEĞİL!

Batı'daki sanatçılar, her şeyden önce yöresel değerlerden evrensel değerlere ulaşma gayretinde. Bugün adını saygıyla andığımız tüm değerli bestecilerin eserleri hep yöresel temalardan yola çıkarak yapılmıştır. Avrupa'daki sanatçılar; sadece yöresel değerlere değil, milli değerlerine de sahip çıkıyor. Batı'da vatandaşından sanatçısına kadar kimse 'Euro düştü, dolar yükseldi' diye sevinmez mesela. Ama Türk Lirası düşüyor, dolar yükseliyor diye sevinenler var. Cebindeki para eriyor bir kere dolar yükseliyor diye. Böyle bir körlük olabilir mi ya? Değer kaybeden paramızın üzerinde Atatürk'ümüzün resmi var bir kere. Bir de bunu yapanlar sonra Atatürkçü'yüm diye ortada dolaşıyor. Yazık gerçekten. Bunlar Atatürkçü falan değil. Atatürk'ün ilkelerini anlayan ve benimseyen kimse böyle bir tavır sergilemez zaten."