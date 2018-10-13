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Gerard Butler, Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan gezisini iptal etti

Hollywood'un en ünlü oyuncularından Gerard Butler, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kayıplara karışan ve öldürüldüğü tahmin edilen Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan'a yapacağı geziyi iptal etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:14
Gerard Butler, Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan gezisini iptal etti

The Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, son filmi Hunter Killer’ın tanıtımı için Suudi Arabistan’a gitmesi beklenen ünlü oyuncu Gerard Butler, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybedilmesinin ardından geziyi iptal etti.

"Uygun olmayacak"

Butler’ın menajeri, ünlü oyuncunun Riyad’da yapılacak galaya katılmayacağını doğruladı ve “Bu koşullar altında, bu geziyi yapmak uygun olmayacak” dedi.

Arabistan’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında sinema yasağı kaldırılmış, John Travolta, Idris Elba ve Ian Somerhalder gibi isimler ülkeyi ziyaret etmişti. Butler’ın yanı sıra Viacom, CNN ve Bloomberg gibi kurumlar Riyad’daki yatırım konferansına katılmayacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:14
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Gerard Butler
  4. Suudi Arabistan

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