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Avrupa Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor
Avrupa

Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG), salgın nedeniyle çevrimiçi ramazan etkinlikleri düzenliyor, ‘Maide-i Kur’an’ programları organize ederek dünyaca ünlü hafızların katılımıyla milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 19:20:00 -
Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Salgın nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’daki Müslümanlar, çevrimiçi programlarla ramazan ayını yaşamaya çalışıyor. 

“Binlerce kez ‘Maide-i Kur’an’ programları düzenleyerek milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ verdik”

yeniakit.com.tr’ye konuşan İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İhsan Sohbetleri Başkanı Ali Börek, “IGMG teşkilatları olarak, Avrupa’nın dört bir köşesinde, Avustralya, Türkiye ve Balkanlar dahil birçok ülkede binlerce kez ‘Maide-i Kur’an’ programları düzenleyerek milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ verdik.” dedi.  

“Salgın nedeniyle ‘Maide-i Kur’an programlarını çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz”

IGMG’nin Avrupa’da bir öncü kuruluş olarak hayırlı hizmetlere devam ettiğini hatırlatan Ali Börek, şöyle konuştu:

“Avrupa’daki neslimizin kaybolmaması için teşkilatımız sürekli planlamalar yapar ve buna göre projeler üretir. 2003 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Maide-i Kur’an’ programımız salgın nedeniyle ramazan ayı kapsamında çevrimiçi ve canlı olarak gerçekleştiriyoruz.” 

Bu akşam yine ‘Maide-i Kur’an’ programı aracılığıyla milyonlara ulaşılacak!

Mısır'dan Hafız-ı Kurra Ahmed Naina, Suriye'den Hafız-ı Kurra Mutesam El-Asali, Türkiye'den  Hafız-ı Kurra Fatih Kaya

Almanya'dan Hafız Abdulkerim İleri’nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Maide-i Kur’an’ programı bu akşam Camia TV ekranları vasıtasıyla yine milyonlara ulaşacak.  

Maide-i Kur’an programı bu akşam:

Avrupa Saati ile 22:30

Türkiye Saati ile 23:30 

Camia TV’de!

Camia TV Yayın - Maide-i Kur'an - Linkleri:

YouTUBE:

https://youtu.be/BqU5E4zarcc

FaceBOOK:

https://www.facebook.com/tvcamia/videos/202809308026643/

 

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