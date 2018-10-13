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Dünyaca ünlü gazeteciler paylaştı... Erdoğan, bin Selman’ı böyle yalvarttı!

Mısırlı aktivist ve gazeteci Amr Abd el-Hady, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD kuklası Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la ilgili çok konuşulacak bir video paylaştı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:48

 yeniakit.com.tr  Mısırlı aktivist ve gazeteci Amr Abd el-Hady, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD kuklası Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la ilgili çok konuşulacak bir video paylaştı.

Suudi Arabistan’ın, İslam dünyasındaki rezil durumu artık mizaha dökülmeye başlandı. Dünya genelinde tanınmış ünlü gazeteciler, Türkiye’nin İslam dünyasındaki öncü rolünü, Suudi Arabistan’ınsa rezil durumunu anlatan videolar paylaşmaya başladı.

Erdoğan, bin Selman’ı yalvarttı

Mısırlı aktivist ve gazeteci Amr Abd el-Hady, Instagram hesabından bir video paylaştı. Yapılan montaj amatör de olsa, işlediği konu açısından oldukça ses getiren videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini rezil duruma düşüren Muhammed bin Selman’ı önce patakladı, sonra yalvarttı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Muhammed bin Selman
  3. Amr Abd el-Hady

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