  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’daki ırkçılığı anlattı: ‘Türk’sün’ diyerek...
Avrupa

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’daki ırkçılığı anlattı: ‘Türk’sün’ diyerek...

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’da uğradığı ayrımcılığı anlattı: Ev ararken bile ‘Sen Türk’sün’ dediler. Ancak futbolcu olduğumu anlayınca evi verdiler.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:48:00 -
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’daki ırkçılığı anlattı: ‘Türk’sün’ diyerek...

İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Alman Milli Futbolcu İlkay Gündoğan, "The Playes Tribune"a yaptığı açıklamada özel hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını döneminde aylarca ailesini bile göremediğini belirten Gündoğan, "8 ay boyunca kardeşimi ve ailemi göremedim. Diğer aile bireylerini ise yaklaşık bir yıldır görmüyorum. En yakın arkadaşlarımla uzun zamandır görüşemedim" dedi.

Hep yalnızdım!

KENDİSİNİ yalnız hissettiğini belirten Gündoğan, "Bazı insanlar futbolcuların mükemmel bir hayatı olduğunu düşünebilir. Fakat bizlerin de her zaman şanslı olmadığı gerçeği vardır. 18 yaşında evimden ayrıldım ve kariyerim boyunca bugüne dek hep yalnızlık çektim. Profesyonel futbolcuların kaderidir bu. Ünlü olabilirsiniz, ama bazı gerçekler hiç değişmez. Ben gençliğimi futbola kurban ettim" diye konuştu.

ımda neler düşündüğünü yakından gördüm. Gündoğan ismini duyunca 'Sen Türk'sün, bu kirayı ödeyecek gücün var mı?' diye sordular. Ben de 'Profesyonel futbolcuyum' deyince düşünceleri değişti. Ne acıdır ki bana bu şekilde davranan insanlar da yabancıydı.

Peki ben kimim?

İLKAY Gündoğan, "Kendimi hem Türk hem de Alman hissediyorum. Bunu kabul etmeyen insanlara ben de soruyorum. Peki ben kimim?" dedi. 8 yaşında Schalke'ye transfer olduğunu anlatan ünlü futbolcu, "9 yaşında sakatlanınca beni takımdan gönderdiler. O günlerde artık futbolculuk hayallerimin bittiğini düşündüm. 3 sene sonra beni yeniden istediler, ama bu kez ben gitmek istemedim" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek
Gündem

Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, alkol satış yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkol..
Rusya'dan sözde soykırım ve S-400 yorumu
Dünya

Rusya'dan sözde soykırım ve S-400 yorumu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak yorumlaması hakkında açıklamalarda bulunan, Duma mi..
“Türkiye’ye bu yardımı için teşekkür ediyoruz”
Gündem

“Türkiye’ye bu yardımı için teşekkür ediyoruz”

TİKA, Gürcistan'da çocuk destek merkezi açtı. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nino Nijaradze, "Türk taraf..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay