Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi 'Diriliş' kostümü giydi!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi kutlamaları içeriğinde açılan stant'da Han Sanat ismindeki bir kostüm firması, ürettiği geleneksel kıyafetleri yurt dışına ihraç ediyor.

ARAP FİRMANIN REKLAMINDA KULLANILDI

Kostüm tasarımcısı Orhan Kocaoğlu, dünyanın çeşitli yerlerine tarihi kıyafet ihraç ettiklerini ve futbolcu Lionel Messi’nin bile Diriliş kostümü giydiğini söyledi. Arap bir firmanın reklam için ünlü futbolcuya Diriliş Ertuğrul kostümü giydirmek istemesiyle Barcelona’ya gittiğini belirten Kocaoğlu, “Messi kostümü ilk gördüğünde şaşırdığı ve kıyafeti "deri zırh" olarak nitelendirdi” açıklamasında bulundu.