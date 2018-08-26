Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi 'Diriliş' kostümü giydi!
Geçmiş dönemleri anlatan tarihi dizilerde oyuncuların giydiği tarihi kıyafetlere karşı ilgi gittikçe artıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'de "Diriliş Ertuğrul" kıyafetlerini giyen ünlü isimlerden sadece biri...26 Ağustos 2018 Pazar 15:01
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi kutlamaları içeriğinde açılan stant'da Han Sanat ismindeki bir kostüm firması, ürettiği geleneksel kıyafetleri yurt dışına ihraç ediyor.
ARAP FİRMANIN REKLAMINDA KULLANILDI
Kostüm tasarımcısı Orhan Kocaoğlu, dünyanın çeşitli yerlerine tarihi kıyafet ihraç ettiklerini ve futbolcu Lionel Messi’nin bile Diriliş kostümü giydiğini söyledi. Arap bir firmanın reklam için ünlü futbolcuya Diriliş Ertuğrul kostümü giydirmek istemesiyle Barcelona’ya gittiğini belirten Kocaoğlu, “Messi kostümü ilk gördüğünde şaşırdığı ve kıyafeti "deri zırh" olarak nitelendirdi” açıklamasında bulundu.
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