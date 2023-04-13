Dünyaca ünlü ekonomistin tahmini: Wall Street yanılıyor! Birikimini yatıran herkes dikkat, FED artırmayacak diyerek açıkladı

Pimco’nun eski baş ekonomisti Paul McCulley, FED’in çeyrek baz puan faiz artıracağı beklentisinin boşa çıkacağını söyledi. Ünlü ekonomiste göre enflasyonda bir sürpriz olmazsa FED mayıs ayından itibaren faiz artırmayacak

Wall Street çevreleri ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışı rotasıyla ilişkili öngörülerinde yanılıyor olabilir. CNBC’nin haberine göre Pimco’nun eski baş ekonomisti Paul McCulley enflasyonda sürpriz bir sıçrama olmaması halinde FED’in gelecek ay faiz artırımlarını durdurmaya ikna olabileceğini belirtiyor.

McCulley konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu yılın devamında bir politika değişikliğinden çok bir duraklamadır” ifadelerine yer verdi.

McCulley’nin açıklamaları ABD mart ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasından 24 saat önce geldi. Borsagundem'in derlediği bilgilere göre şubat ayında ABD yıllık bazda %6 yükselmişti. Dow Jones anketlerine göre ekonomistler gün içerisinde açıklanacak raporda %5,1’lik artış görülmesini bekliyor.

Ünlü ekonomist, “FED yetkilileri açıklanan verileri inceleyecekler. Bankacılık sistemindeki stresin şu ana kadar gerçekleştirdikleri 500 baz puanlık sıkılaştırmayla aynı doğrultuda etki oluşturacağını halihazırda kabul ediyorlar” dedi.

McCulley merkez bankasının faiz artışlarını duraklatmasını beklese de CME Group’un hesaplamalarına göre vadeli işlemler yatırımcıları %73 ihtimalle mayıs ayında çeyrek baz puanlık bir artış olacağını öngörüyor.

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Georgetown Üniversitesi’nde FED politikalarını izleme dersi veren McCulley ekonomi topluluğu ile piyasalar arasında geçici de olsa bir kopukluk oluştuğunu belirtiyor.

McCulley, “Önümüzdeki bir iki hafta içinde piyasaların da fiyatlama açısından bu yönde hareket edeceğini düşünüyorum” dedi.

Ünlü ekonomiste göre beklentilerin değişmesindeki en önemli etken ekonomik göstergelerin piyasalara yansıması olacak. Zira McCulley bozulan ekonomik verilerin ABD Hazinesi piyasalarında endişe verici aktivitelere neden olacağını öngörüyor.

McCulley, “Başlangıç noktası, tahvil getirileri görülecek ciddi derecelerdeki ters hareketin mevduatlarda düşüşlere sebep olmasıdır. Bu gelişmenin önemini yeterince ifade edebilmem mümkün değil” dedi.

Ünlü ekonomist bir resesyonla karşı karşıya kalınmasa dahi politika değişikliğine gidilebileceğini ve daha sağlıklı piyasa koşullarının oluşturulabileceğini söyledi.

McCulley faiz politikasındaki duraklama ile teknoloji hisselerinin hegemonyasını da değişebileceğine dikkat çekerek, “Getiri eğrisinin kısa ucu aşağı yöne doğru hareket ettiğinde ve getiri eğrisini yeniden eğimlendirdiğimizde genel ekonomiye dair sıradan hisse senetlerinin yetişmeye başladığını göreceksiniz. Bu kadar az sayıdaki mega büyüme hissesi tarafından yönetilen bir borsa olmayacak” ifadelerine yer verdi.