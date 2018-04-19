Dünyaca ünlü boksörün arabası kurşunlandı!

Ünlü boksör Floyd Mayweather'ın aracı, ABD'nin Atlanta şehrinde seyir halindeyken pusuya düşürüldü. 12 kez ateş edilen araca 8 kurşun isabet etti.

Kurşunlardan biri Floyd'un koruması Greg La Rosa'nın ayağına isabet ederken, 6 kişinin daha bulunduğu araçta başka kimsenin yaralanmamış dahi olması mucize olarak tanımlandı.

POLİS 12 MERMİ KOVANI ELE GEÇİRDİ

TMZ Sports tarafından elde edilen polis raporuna göre polis, Floyd'un kaldığı otelin hemen yanındaki olay yerinde 12 mermi kovanı ele geçirdi. Floyd'un otelin vale alanına yeni girmiş olan başka bir araçta olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili henüz tutuklanan kimse olmazken, ünlü boksörün korumasının da hastaneden taburcu edildiği ve durumun iyi olduğu açıklandı.