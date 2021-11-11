Dünyaca ünlü aşılarına rağmen durduramıyorlar: Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor!

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sürerken, günlük vaka sayısında yeni rekora erişildi. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edildi ve salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 4.89 milyon oldu.

Bununla birlikte 235 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198'e yükseldi.

100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı da önceki gün kaydedilen 232'den 239'a çıktı.

Alman Yerel Yönetimler Derneği (DLT) Başkanı Reinhard Sager, Rheinische Post'a verdiği demeçte, yaptığı açıklamada restoran ve eğlence mekanlarını müşterileri aşı ya da test konusunda daha sıkı kontrol etmeye çağırdı.

Ülkede seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurmak için müzakerelerde bulunan üç parti, yeni dalgaya rağmen ülke çapında olağanüstü hali uzatmama konusunda anlaşmıştı.

Bunun yerine partiler, maske ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirlerin mart ayına kadar uygulanmasını öngören bir yasa taslağı hazırlamıştı.