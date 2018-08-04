Tom Cruise'un tarikatından kaçanların itirafları

yeniakit.com.tr Dünyaca ünlü aktör ve Görevimiz Tehlike filmlerinin yıldız oyuncusu Tom Cruise’un da mensubu olduğu Scientology tarikatından kaçan kadınlar, neden ayrıldıklarına dair exscientologykids.com sitesine dikkat çekici açıklamalarda bulundular.

“BABAMDAN KOPARILDIM, ANNEMİ DOĞRU DÜZGÜN GÖREMİYORDUM”

Scientology’nin eski mensubu Sabrina adlı bir kadın, neden ayrıldığına dair tam 38 neden paylaştı. Nasıl bir ortam olduğu konusunda açıklayıcı ifadelerinin yer aldığı paylaşımındaki bazı ifadeleri şöyleydi:

“6 yaşındayken günde 1 kereye mahsus olması haricinde annemi görme iznim yoktu. O da akşam yemeğinde 1 saatliğineydi.”

“Annem günde 12 saat çalıştırılıp haftada ancak 50 dolar ödeniyordu. Ben de anne ve babamdan ayrı olarak benim yaşımda üç diğer kızla birlikte bir kızlar yurdunda ikamet ettirildim.”

“Çok erken yaşlardan itibaren Scientology mensuplarının diğer insanlardan daha iyi olduğuna, ve eğer dahil değilsen yeterince iyi olmadığına inandırıldım.”

“Scientologistler kendi ‘dinlerinin’ dışındaki insanlara daimi surette ‘Wog’lar’ derler. Bu, üyeler tarafından yaygın surette kullanılan aşağılayıcı bir ifadedir”

“14 yaşında personeller arasına sokuldum. Onların reenkarnasyon inancından dolayı 1 milyar yıllık bir kontrat yapmak zorundaydım. Personele iştirak için 14 yaşında okula katılımı durdurmam gerekti. Okula yalnızca Pazar günü 10 saatliğine gidebiliyordum. 14 yaşındayken 7 başka kadınla 2 odalı bir apartmanda yaşamaya icbar edildim.”

“Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için sadece yarım saatim vardı. Eğer işe geç kalırsam başım belaya girerdi. Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışıyor, haftada sadece 50 dolar kazanıyordum. Fazla mesai parası da almıyordum.”

“(Personelliğe) katıldığım zaman, annemi günlerce göremez oldum. O başka bir yurtta kalırdı, benimkinden farklı bir yemek programı vardı.”

“15 yaşında kitaplarını satmaya başladım. Personel toplulukla sosyalleşmeye izinli değildi, sadece kitap satabilirdi, dans pisti yahut konferans salonunda onlara iştirak edemezdik”

“14 veya 15 yaşımdayken televizyonuma el konuldu, personel, televizyon izlemeye asla izinli değildi. Filmleri sadece mesai dışı saatlerinde onay alırsan haftasonlarında izin verilirdi. Hafta için film müsaadesi yoktu.”

“Personelin ekseriyetinin arabası yahut cep telefonu olmaz çünkü çok pahalı gelir.”

“Kutlama ve birlikte dans etmeye yılda sadece iki gün iznimiz olurdu.”

“15 yaşımdayken babamla tüm bağlarımı kesmeye zorlandım. Annem ben 16 yaşındayken kanserden öldü, o sırada hala personeldendi.

“Bir kere personele girdi mi özel izin olmadan 1 hafta için bile büyük anne ve babamı, akrabalarımı ziyaret edemez oldum. Bazen yıllık iznim reddedildi, veya belki de kimsenin bu talebe bakacak zamanı yoktu”

“KOCAM VE ERKEK KARDEŞİMLE BAĞLARIM KOPTU”

“Personel dışında kimseyle sosyalleşmeme izin verilmedi. Yapsaydım rapor edilir ve sorguya çekilirdim.”

“Scientology’de iken kocam ayrılmak istediği bense istemediğim için boşanmak zorunda kaldım. Aslında onun ayrılmakta olduğunu ta ki o bırakıp gitmiş olana kadar bilmiyordum. Bana söylemedi bile, onu tanıyan başka birisi tarafından haber edildim. Scientology’deki herhangi birisinin personelden ayrıldığından bahsetmesi yahut söylemesi kurallarına aykırıdır. Yaparsan, kovulursun ve bir daha asla oradaki arkadaşlarınla konuşamazsın.”

“Sonunda eski kocamı çok özlediğimden ayrılmaya karar verdiğimde, öylece gitmeme izin verilmedi. Beni gemilerinde tencere tavalarını temizleme işine soktular. Ayrılmak istediğimden kimseye bahsedemeyeceğimi söylediler, fakat herkes gayet iyi bir şekilde ne yapmakta olduğumu biliyordu. Gruptan ayrılabilmek üç ayımı aldı, tüm arkadaşlarım yalan detektörüne sokulup ayrıldıktan sonra babamla kontak kurma niyetim olup olmadığı konusunda sorgulandı. Sonunda ayrılma iznim verildi, fakat New Mexico’ya bir Scientology okulunda çalışmaya gönderildiğim söylendi. Bir daha asla Clearwater’a dönemeyeceğim ifade edildi.”

“Ayrıldıktan takriben 1 sene sonra Clearwater’a döndüm, güvenlik elemanlarından biri bana yaklaşıp burada ne yaptığımı sordu. Öğle yemeği aramda kamuya açık bir caddedeydim. Onu hiç umursamayıp yürüyüp gittim. Artık personelde olmamama rağmen hala bile beni kontrol edebileceklerini düşünüyorlardı.”

“Erkek kardeşim babamla görüştüğümü öğrendiğinde, artık benimle konuşmayı reddetti. Şu an babamla irtibatım var, bu aynı zamanda kardeşimin benle konuşamadığı manasına geliyor.”

Sabrina ayrıca, buradan ayrılırken Scientology tecrübelerini asla söylememe sözü verdirip 10 bin dolarlık (?) feragat anlaşması imzalattırdıklarını da kaydetmektedir.

KİRLİ ORTAMLARDA ÇOCUKLARA ISTIRAP

Ryan, 5 yaşından beri Scientology’de bulunmuş bir kimse. Oradaki eğitmenlerine göre iyi olmadığı için, doktor tarafından kendisine Niacin verildiğini, bunun bütün vücudunu ateşler içinde bıraktığını ve bir çocuk için işkence olduğunu anlatmaktadır. Daha sonra bir devlet okuluna gidince oradaki öğretmenlerinden ise şefkat görüp onları sevdiğini, fakat ailesinin bu bağın uzun sürmesine mani olduğunu kaydetmektedir. Babası Scientology’ye girince burada üvey annesi ile tanışmış ve kendisini de zorla tarikata almışlardır. Sabrina’nın anlattığını teyit eden bir ifade ile, onların da milyar yıllık kontrat yaptıklarını belirtmektedir. İlaveten, kaldıkları ortam ve yedikleri yemeğin fevkalade kirli ve çalışma şartlarının son derece kötü olduğunu bildirmektedir.

FAHİŞ HARCAMALAR, TECAVÜZLER, TOM CRUİSE VE SCİENTOLOGY

Takriben bir hafta evvel The Daily Beast’in Tom Cruise ve Scientology üzerine yaptıkları bir yayında, Sabrina’nın içinde yer aldığı Clearwater’daki Scientology binası için “Sancak bina” adını verdikleri ve yapımına 145 yahut tamı tamına 200 milyon dolar harcadıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, eski Scientologistlerin, aileleriyle bağları kesildiği, çalışmaya zorlandıkları, fiziksel şiddet gördükleri şeklindeki ifşaatları da hatırlatıldı. The Daily Beast, konu üzerine yaptıkları araştırma ve yayınlara ne Scientology Kilisesi ne de Tom Cruise’dan bir açıklama gelmediğine de dikkat çekti.Dünyaca ünlü aktörden eski eşi bir başka pek meşhur oyuncu olan Katie Holmes’in boşanmasında önemli bir sebebin de Cruise’un Scientology mensubiyeti ve çocuklarını da buraya sokma endişesi olduğu kaydedilmektedir.

Scientology tarikatı içinde ayrıca, çarpıcı tecavüz iddiaları da ortaya çıkmıştır. Aktör ve Scientologist olan Danny Masterson için ilk kez 2017 Martında, tarikat üyesi kızlara cinsel saldırıda bulunduğu haberi düşmüş ve En az üç kadının kendisini tecavüz ettiğine dair şikâyetleri yer almıştı. Hadisenin 2003’te olduğu belirtilmekteydi.

Mağdur kızın annesi, 25 Nisan 2003 gecesi yaşandığı kaydedilen hadisede o gece neler olduğuna dair kızı hakkında yalanlar söylendiğini de keşfetmişti. Masterson’un kendisine, kızın olağanüstü derecede sarhoş ve hasta olduğunu söylediğini, ancak kızından ise sadece tek bir içim yapıp sonrasını hatırlamadığını öğrendiğini belirtmişti. Daily Beast’in o gece kızı gören bir kimseden aldığı ifadeler de kızı ve annesini desteklemekteydi.

Bu ortaya dökülenlere rağmen, Scientology Kilisesi lideri David Miscavige’nin, Masterson’un 2 kadına tecavüz ettiği bilgisi olduğu halde bir şey yapmadığının öğrenilmesi ise meselenin asıl çarpıcı noktası olarak ayyuka çıkmıştı. Öte yandan hem Masterson tecavüz iddialarını reddetmiş, hem de Scientology Kilisesi iddiaları umursamayıp ihmalkârlık yaptığı ithamlarını reddetmişti. Buna mukabil Masterson’un eski kız arkadaşı Chrissie Carnell Bixler de Masterson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamıştı. Bixler, Sicentology Kilisesinin kendisine, tarikatın bir mensubunun bir diğerini yetkililere rapor etmesinin büyük bir suç olduğunu ifadeyle yetkililere gidemeyeceğini açıkladıklarını da beyan etmişti.