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Dünyaca ünlü aktör Trump'ı öyle bir şeye benzetti ki!..

Terminatör rolü ve vücut geliştirme şampiyonluklarıyla tanınan dünyaca ünlü ABD'li aktör Arnold Schwarzenegger, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısı sırasında 'haşlanmış makarna' gibi göründüğünü söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:47
Dünyaca ünlü aktör Trump'ı öyle bir şeye benzetti ki!..

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılanırken, Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter hesabından Trump'a tepki göstererek, "Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans 'yüksek suçlar ve kabahat' eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz?" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar da İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından eleştirilerek, "Trump, endişe verecek şekilde Putin karşısında zayıf kaldı. Putin, her şeye hakim gözüktü." şeklinde açıklama yapıldı.

Bir eleştiri de Trump gibi Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ancak Senatör John McCain safında yer alan eski Kaliforniya Valisi Schwarzenegger'dan geldi. Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Başkan Trump, Devlet Başkanı Putin'le düzenlediğiniz basın toplantınızı izledim. Utanç verici bir görüntü vardı. Küçük haşlanmış makarna, küçük taraftar gibi görünüyordunuz. Ondan ne zaman imza ya da selfie isteyeceksiniz diye kendi kendime sordum" dedi.

Trump'ın basın toplantısı sırasında ABD istihbaratına, hukuk sistemine ve ülkenin tamamına ihanet ettiğini öne süren Schwarzenegger, "Siz ABD başkanısınız, bunu yapmamalısınız. Sizin neyiniz var?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:47
  1. Arnold Schwarzenegger
  2. Donald Trump
  3. Vladimir Putin

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