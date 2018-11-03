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Alec Baldwin otopark kavgasında gözaltına alındı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk attığı gerekçesiyle New York'ta gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Ona şans diliyorum" diye konuştu. Baldwin, daha önce, "Trump'ı devirmeliyiz" sözleriyle gündeme gelmişti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:03
Alec Baldwin otopark kavgasında gözaltına alındı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk atmakla suçlanan Alec Baldwin gözaltına alındı.

Trump konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ettiği ''Saturday Night Live'' programındaki performansıyla televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülü'nü kazanan 60 yaşındaki komedyen ve oyuncu Baldwin, 2014 yılında da ''kamu düzenini bozan davranış sergilemekten'' gözaltına alınmıştı. Trump, gazetecilerin Baldwin'in gözaltına alındığını hatırlatmaları üzerine, ''Ona şans diliyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Trump'ı devirmeliyiz"

Geçtiğimiz aylarda, katıldığı Demokrat Parti bağış yemeğinde konuşan Baldwin, "ABD'de bir değişim gerçekleştirmenin yolu seçimlerden geçiyor" demiş, "Trump hükümetini devirmemiz gerekiyor ve bunun yasal, resmi ve düzgün yöntemi seçimlerdir" ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:03
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