Dünyaca ünlü 3 dev şirket iflas bildirimi yaptı! Bu kez kötü haber tekstil sektöründe: Listede meşhur markalar var

Küresel ekonomik krizi tetikleyen koronavirüs dünyada dengeleri değiştirdi. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan birçok sektör çıkış yolu arıyor. Bu süreçte iflas sayısının da katlanarak artması gözlerden kaçmadı. Küresel krizin en çok etkilediği ülkeler var.

Birkaç aydır krizin yayılmadığı sektör kalmadı. Döviz kurlarındaki artış durumun ciddiyetini tetikliyor. Tekstil sektörü ise en çok darbe alan sektör olarak biliniyor. Çünkü ekonomik krizle birlikte alım gücü düşen insanların tekstil harcaması da azaldı.

Dünya genelinde son aylarda çok sayıda firmanın iflas haberi geldi. Sadece Türkiye değil dünya genelinde iflas eden firmaların sayısı da arttı. Tekstil sektöründe son zamanlarda iflas eden 3 büyük firma ise dikkat çekici. Bu firmalardan bir tanesi alanında meşhur olan Türk firması olarak kayıtlara geçti.

İflas eden 3 firma şu şekilde:

Dünyaya adını duyurmuş ve bulunduğu ülkede 475 şubesi olan Bed Bath & Beyond isimli tekstil firması 3 ay önce iflas ettiğini duyurdu. Tüm şubeler kapatıldı ve binlerce çalışan iflasla birlikte işsiz kaldı.

Kot pantolon satışında önemli işlere imza atan bir tekstil firması daha iflas etti. 2 hafta önce kayıtlara geçen iflasla yüzlerce çalışan işsiz kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1981 yılında ilk mağazasını açan Score isimli marka resmen iflas etti. Hollanda merkezli giyim devinin iflası ülkede yaşayanları üzdü.

3. Listede yer alan bu firma ise Türkiye'de yer alıyor. Türkiye'nin tekstil sektöründeki meşhur firmasının iflası 2 gün önce kesinleşti.1965 yılında kurulan ve 58 yıllık geçmişi olan tekstil devinin uzmanlık alanı kumaştı. Türkiye ve dünya genelinde çok sayıda markaya kumaş satan firmanın iflasına ilk etapta çok kişi inanmamıştı.

Yılda 4 milyon metrekareye yakın kumaş üreten Türk markası Asdin iflas etti. Söz konusu iflasla birlikte çok sayıda çalışan işsiz kaldı. Öte yandan merhabahaber'e göre: Ekonomi uzmanları tekstil sektöründe görülen iflasların artabileceğini belirtiyor.

İlginizi çekebilir→ Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Türk şirket talip oldu: Brezilya'nın obüs ihalesine sessiz sedasız YAVUZ ile katılıyor! Flaş gelişme→ TIKLAYINIZ