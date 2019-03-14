0553 313 94 23

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

- Kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya kazandı

14 Mart 2019 Perşembe 10:01
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası


ANKARA (AA) - ABD'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya elde etti.

Türk halterci, koparmada 96 kiloyu kaldırarak ilk altın madalyasını kazandı. Dilara, silkmede de kendi rekorunu geliştirerek 129 kiloyla ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Milli sporcu, toplamda da 225 kiloya ulaştı ve 3 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Dilara Narin, yarışmaya koparmada 90 kiloyla başladı ve bu ağırlığı kaldırdı. Türk halterci, aynı kategoride ikinci hakkında da 93 kiloda başarılı oldu.

Milli sporcu, silkmede de ilk hakkında 120, ikinci denemesinde 125 kiloyu kaldırmayı başardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:01
  1. ABD
  2. Dilara Narin
  3. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
  4. halter
  5. kızlar 76 kilo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (1)
    1. Sanayi üretim endeksi (1)
    2. Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Trabzon'da kültür sanat
    4. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    5. Trafik polisinden örnek davranış
    6. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    7. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    8. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    9. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    10. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    11. Golden State Warriors, Houston..
    12. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    13. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    14. Leicester City, Eljif’in peşinde
    15. Artık araçlar onları bekliyor
    16. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    17. Ankara temalı satranç takımı..
    18. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    21. Rockets'ı Warriors durdurdu
    22. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    23. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    24. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Sıcak asfalt çalışmaları..
    27. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    28. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    29. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    30. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!