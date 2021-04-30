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Etkinlikler Dünya yetimlerine sahip çıkalım
Etkinlikler

Dünya yetimlerine sahip çıkalım

‘Esenler’de Ramazan’ programının dün akşamki konuğu Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz oldu. Dünya Yetimler Günü’nde vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Müslümanlar kendi içerisinde kaos yaşarken misyoner örgütler Afrika’da Hristiyanlığı yaydı. Yetim kardeşlerimize sahip çıkabilseydik bu durum yaşanmazdı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:24:00 -
Dünya yetimlerine sahip çıkalım

Şehir Ekranı TV’de izleyiciyle buluşan ‘Esenler’de Ramazan’ programının konuğu Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz oldu. Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Nur Haktan’ın konuğu olan Yılmaz, dünyada 200 milyon yetimin sokaklarda yaşadığını belirterek özellikle Hristiyanların Afrika’da misyonerlik faaliyetlerini artırdığını söyledi. Yılmaz “Son 100 yılda Afrika’daki Hristiyan oranı yüzden 5’ten 55’e yükseldi” şeklinde konuştu.

Muhteşem bir iyilik

Yetimlerin fiziksel ve duygusal yönden gelişmesi için gayret ettiklerini belirten Yılmaz, “Yavrularımızın özgüvenli, akademik anlamda başarılı ve yarınlara umutla bakabilmesi için çalışıyoruz. Kendisi de yetim olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hadisi şerifleri ve müjdeleri ışığında bir gayretin içerisindeyiz” dedi.

Sokakta yaşayan yetimlerin organ mafyaları ve fuhuş çetelerinin hedefi haline geldiğini söyleyen Yılmaz şunları söyledi:

“İHH ile Uganda’da bir yetimhaneye gitmiştik. 12 metrekarelik odada 40 çocuk yaşıyordu. Çocuklar günde sadece bir öğün besleniyorlardı ama dışarıda tehlikede olmadıkları için hallerinden memnunlardı. Duhasuresinde Allah-u Teâla ‘Seni yetim bırakıp barındırmadık mı?” diyerek Efendimiz (S.A.V)’e sesleniyor. Buradan anlıyoruz ki yetim barındırmak muhteşem bir iyilik. Bu bir aşk işi. Yetimi nasıl seviyoruz? Onları nasıl koruyup kolluyoruz? Fiili anlamda onların hayatına dokunabiliyor muyuz? Bunlar oldukça önemli.”

Savaş mağdurlarına destek

Reyhanlı Çocuk Yaşam Merkezi’nde 100 binin üzerinde yetimi ağırladıklarını ifade eden Yılmaz, “Reyhanlı, Cerablus ve İdlib’te yetim yavrularımızın yaşadığı travmaları atlatmalarını sağlıyoruz. Bütüncül bir eğitim anlayışıyla duygusal, fiziksel, sosyal, manevi ve mesleki anlamda çocuklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Burası dünya üzerinde savaş yetimleri için açılan en büyük merkezlerden biri” şeklinde konuştu.

Program sonunda Bekir Çiçek konseri izleyicilerle buluştu.

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