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24 Haziran'dan sonra dünya yepyeni bir Türkiye görecek

24 Haziran, Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü için milat niteliğinde. Merkez iktidar alanını güçlendirmiş, ekonomi ve savunmada büyük atılımlar yapan, küresel ve bölgesel ölçekli sarsıntılara karşı kendini takviye etmiş, bağımlılıklarından kurtulmuş, toplumsal dayanışmasını en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye dünyada parlayan yıldız olacak.

20 Nisan 2018 Cuma 07:09
24 Haziran'dan sonra dünya yepyeni bir Türkiye görecek

Seçmen 24 Haziran’da bir ‘evet’le Türkiye’de çok şeyi değiştirecek. Türkiye, 25 Haziran sabahına ağırlıklarından kurtulmuş olarak uyanacak. Halkın cumhurbaşkanını 2. kez, parlamentoyu ise 27. kez seçmek için gideceği erken seçimler sonucu ne olursa olsun Türkiye’de reform niteliğinde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Cumhuriyet, 95. yılında dönüşeceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geleceğe umutlu ve güçlü adımlar atacak. Seçmenin tam bir yıl önce 16 Nisan’da oyları ile vize verdiği pek çok yenilik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile birlikte artık 3 Kasım 2019 beklenmeksizin uygulamaya girecek. İşte tarihi değişimin öne çıkan başlıkları:

VESAYETE TASFİYE

* 24 Haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet aynı anda hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanın belirleyecek.

* Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama ve yürütme güçlenecek. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak. Meclis Hükümeti denetleyecek.

* Yeni sistemle birlikte Başbakanlık tarih olacak. Hükümetin başı cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı bakanları parlamento içinden veya dışından seçebilecek. Bakan olarak seçilen milletvekillerinin vekillikleri sona erecek.

TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

* Yürütmenin tek elde toplanması ile birlikte karar alma mekanizmaları azalarak işleyiş hızlanacak. Krizlerin ortadan kalkacağı sistemde istikrar ekonomik büyümeyi getirecek.

* Koalisyonlar dönemi yerini tek başına iktidar çıkaran sistemlere bırakacak.

* Yeni sistemde Türkiye cumhurbaşkanı yardımcıları ile tanışacak. Buna ilişkin sayı uyum paketi ile netleştirilecek.

KUVVETLERE NET AYRIM

* Yeni sistemde demokrasinin vazgeçmesi olan kuvvetler ayrıldığı çizgi olarak daha da netleşecek. Görev alanlarına müdahale ortadan kalkacak.

TEMSİL GENİŞLİYOR

* Vatandaşlar cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Seçilme yaşı 18'e inecek. Böylece, toplumun parlamentodaki temsili de yaş aralığı olarak genişleyecek.

VEKİLLERE TEMPO

* Milletvekillerine daha fazla görev verilecek. Özellikle kanunların hükümet değil, milletvekillerince teklif edilmesi, muhalefet milletvekillerinin da söz söyleyebilirliğini artıracak. Meclis’te hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi durumunda da son söz Meclisin olacak.

* İçtüzük değişikliği ile beraber Meclis daha verimli çalışacak. Muhalefetin gereksiz engellemeleri by-pass edilerek yasal düzenlemeler zaman geçirilmeksizin uygulamaya sokulacak.

Vekillere başarı formülünü verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim tarihini açıkladıktan sonra partisinin milletvekilleriyle dün ilk kez bir araya geldi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen ve 1.5 saat süren kahvaltılı toplantıda, vekilleri hem uyardı hem de talimat verdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şunları söyledi:

Yeniden aday olsanız da olmasanız da bu mücadelenin bir dava meselesi olduğunu unutmayın. Bu işi kişisel çıkar için yapanların bizim aramızda yeri yoktur. Biz ülkemiz için milletimiz için buradayız. Siyasi partilerde yenilik sürekli olur. Listede olsanız da olmasanız da bu dava için çalışın. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:09
  1. seçim
  2. 24 haziran

YORUM YAZ

  • NEBNEB1 sa önce
    Dolar tabikide çıkar bu nedir ??
  • Mikail okuroğluMikail okuroğlu5 sa önce
    He he şavaş kıldacı hocam zamanında herşey yolunda sütliman olmuştu bütün eksiklikler hatalar bu 10 yılda oldu derimi ki dil uzattığın nimetler Nasib olmasın.
  • Savaş KıldacıSavaş Kıldacı5 sa önce
    TÜRKİYE BATIRAN AŞIRI BORÇLANMA VE AVRUPA BİRLİĞİNE GİRECEĞİZ DİYE ÜRETMEDEN TÜKETMEK POLİTİKALARI BORÇLANMADAN DOĞAN FAİZ YÜKÜBUNLARI GÖRMEZSEKKURTULUŞ YOLU YOK. ÇARE NECMETTİN ER BAKAN REÇETELERİ MİLLİ GÖRÜŞ MİLLİ GÖRÜŞ FAİZ YÜKÜ OLMAYAN EKONOMİ
  • ibrahim topcuibrahim topcu7 sa önce
    her secim öncesi türkiye bu secimden sonra yildiz olacak diyosunuz
  • DemokratDemokrat7 sa önce
    Hayirlisi olsun. Gercek anlamda cok umutluyuz. Guclu millet guclu iktidar anlayisi hakim olsun. 55 yasina kadar hic bir siyasiye veya partiye oy vermedim. Ilk kez oy verecegim ve o oy da AKP'li olmadigim halde insaAllah Erdogan'a olacak. Bu secim ic siyasetten farkli olarak dış siyasette hayati onem tasiyor.Benim nazarimda dis siyaset ic siyasetten daha onemli. Batinin aldigi karar, savas sursun, ortalik daha cok kan golune donsun ve muslumanlar kendileri Suriye'nin etnik ve mrzhepsel parcalara bolunsun hesabindalar. Muhalif cesitli medyadan karsilastirarak okuyor kiyas ediyorum. Vardigim sonuc, Erdogan dis siyasetteki hassasiyetini kifayet derecesinde gosterdi. Guveniyoruz ve inaniyoruz ki guclendirilirse daha iyisini yapabilir.
  • hüs coşhüs coş7 sa önce
    ak partiye dışarıdan yapılan saldırılar ın zarar vermesi zor .ancak içeriden yapılan hainlikler en büyük zararı veriyor. en baştada belediye bürokratları geliyor. vatandaşı akp den kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar
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