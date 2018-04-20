24 Haziran'dan sonra dünya yepyeni bir Türkiye görecek

Seçmen 24 Haziran’da bir ‘evet’le Türkiye’de çok şeyi değiştirecek. Türkiye, 25 Haziran sabahına ağırlıklarından kurtulmuş olarak uyanacak. Halkın cumhurbaşkanını 2. kez, parlamentoyu ise 27. kez seçmek için gideceği erken seçimler sonucu ne olursa olsun Türkiye’de reform niteliğinde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Cumhuriyet, 95. yılında dönüşeceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geleceğe umutlu ve güçlü adımlar atacak. Seçmenin tam bir yıl önce 16 Nisan’da oyları ile vize verdiği pek çok yenilik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile birlikte artık 3 Kasım 2019 beklenmeksizin uygulamaya girecek. İşte tarihi değişimin öne çıkan başlıkları:

VESAYETE TASFİYE

* 24 Haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet aynı anda hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanın belirleyecek.

* Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama ve yürütme güçlenecek. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak. Meclis Hükümeti denetleyecek.

* Yeni sistemle birlikte Başbakanlık tarih olacak. Hükümetin başı cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı bakanları parlamento içinden veya dışından seçebilecek. Bakan olarak seçilen milletvekillerinin vekillikleri sona erecek.

TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

* Yürütmenin tek elde toplanması ile birlikte karar alma mekanizmaları azalarak işleyiş hızlanacak. Krizlerin ortadan kalkacağı sistemde istikrar ekonomik büyümeyi getirecek.

* Koalisyonlar dönemi yerini tek başına iktidar çıkaran sistemlere bırakacak.

* Yeni sistemde Türkiye cumhurbaşkanı yardımcıları ile tanışacak. Buna ilişkin sayı uyum paketi ile netleştirilecek.

KUVVETLERE NET AYRIM

* Yeni sistemde demokrasinin vazgeçmesi olan kuvvetler ayrıldığı çizgi olarak daha da netleşecek. Görev alanlarına müdahale ortadan kalkacak.

TEMSİL GENİŞLİYOR

* Vatandaşlar cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Seçilme yaşı 18'e inecek. Böylece, toplumun parlamentodaki temsili de yaş aralığı olarak genişleyecek.

VEKİLLERE TEMPO

* Milletvekillerine daha fazla görev verilecek. Özellikle kanunların hükümet değil, milletvekillerince teklif edilmesi, muhalefet milletvekillerinin da söz söyleyebilirliğini artıracak. Meclis’te hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi durumunda da son söz Meclisin olacak.

* İçtüzük değişikliği ile beraber Meclis daha verimli çalışacak. Muhalefetin gereksiz engellemeleri by-pass edilerek yasal düzenlemeler zaman geçirilmeksizin uygulamaya sokulacak.

Vekillere başarı formülünü verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim tarihini açıkladıktan sonra partisinin milletvekilleriyle dün ilk kez bir araya geldi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen ve 1.5 saat süren kahvaltılı toplantıda, vekilleri hem uyardı hem de talimat verdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şunları söyledi:

Yeniden aday olsanız da olmasanız da bu mücadelenin bir dava meselesi olduğunu unutmayın. Bu işi kişisel çıkar için yapanların bizim aramızda yeri yoktur. Biz ülkemiz için milletimiz için buradayız. Siyasi partilerde yenilik sürekli olur. Listede olsanız da olmasanız da bu dava için çalışın. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın.