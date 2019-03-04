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Dünya Yaban Hayatı Günü Samsun’da “özel” kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:29
Dünya Yaban Hayatı Günü Samsun’da “özel” kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünce “3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü” nedeniyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte etkinlik düzenlendi.


Etkinlik kapsamında Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulunun özel öğrencilerine Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı gezdirildi. Daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yönetim Merkezinde düzenlenen program da, Bafra DKMP Şefi Cengiz Akyüz tarafından öğrencilere; bölgede yaşayan yaban hayvanlarının doğal ortamlardaki görüntülerinin de yer aldığı bir sunum yapıldı. Yönetim merkezindeki programın tamamlanmasının ardından özel öğrencilere Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi yaptırıldı.


Etkinliğe 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ayhan Taşkın ve okul öğretmenleri, çalışanları ile şube müdürleri ve personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:29
  1. doğa

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