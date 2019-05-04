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Dünya Veterinerler Günü Malatya’da kutlandı

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından, Dünya Veterinerler Günü kapsamında bir gece düzenlendi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:10
Dünya Veterinerler Günü Malatya’da kutlandı

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından, Dünya Veterinerler Günü kapsamında bir gece düzenlendi. İlginin yoğun olduğu gecede sektörün sorunları da konuşuldu.


Her yıl Nisan ayının son haftası kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü, Malatya’da Veterinerler Odası tarafından dün akşam kutlandı. Geceye Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, çevre illerin oda başkanları, Malatya’daki üretici birliklerinin başkanları ile veteriner hekimler ve aileleri katıldı.


İlginin yoğun olduğu gecede ilk olarak söz alan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, Dünya Veteriner Hekimler Birliği ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünü girişimleri ile tüm dünyada 2012 yılından itibaren Dünya Veterinerler Gününün kutlandığını söyledi. Veteriner Hekimler Gününün amacından da bahseden Koşar, veteriner hekimlerinin insanlığın, hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak için Dünya Veteriner Hekimler Gününün kutlandığını söyledi.Koşar, “ İnsanlık tarihi kadar eski olan ve ülkemizde 200 yılı aşkın bir süredir bilimsel olarak icra edilen veteriner hekimlik mesleği, gerek halk sağlığı gerek se halk sağlığı konularında günümüzde yaklaşık 30 bin meslek mensubu ile gece gündüz demeden hizmet etmektedir. Mesleğin yaklaşık 50 sektöre dolaylı yada doğrudan hizmet veren en geniş meslek gurupları arasında yer almaktır” şeklinde konuştu.


Veteriner Hekimlerin çalışma koşullarının zor olduğunu ve bunun iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Güder, mesleki yıpranma payının biran önce verilmesi gerektiğini de dile getirdi. Güder, bu tür organizasyonlarla veteriner hekimlerin sorunlarının da duyurulmasında önemli olduğunu söyledi.


Son olarak söz alan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu da bugün dünyada 6 kıta da 500 bin veteriner hekimin günlerini kutladığını belirterek, “Bizlerde bu programlar sırasında Ankara’dan sonra değişik illere giderek, odalarımızın etkinliklerine katılıyoruz” diye konuştu.


Türkiye’de hastalıkların önlenmesi için önemli bütçelerin ayrıldığını belirten Eroğlu, bu yıl Dünya Veterinerler Günü’nün ana temasının aşılama olmasından da mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Eroğlu, hayvancılığın standartlarının yükselmesi adına meslekte birlikteliğin önemli olduğunu da ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:10
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