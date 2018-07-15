0553 313 94 23

Dünya ülkeleri, 15 Temmuz şehitlerini anıyor!

Dünyanın farklı bölgelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler ile anılıyor.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:42
Dünya ülkeleri, 15 Temmuz şehitlerini anıyor!

Büyükelçi Kanbay, "Gelecekte FETÖ gibi tehlikeli ihanet şebekelerinin oluşmaması için tedbirli ve teyakkuzda olmalıyız. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Milli ve Manevi Dayanışma Platformunun organizasyonuyla Lefkoşa Bedesten'de Anadolu Ajansının 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

KUDÜS'TE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda düzenlenen anma törenine, Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay'ın yanı sıra başkonsolosluk çalışanları ve davetliler katıldı.

Tören sırasında bir konuşma yapan Geçici Maslahatgüzar Topçu, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihinde yaşanan en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.

Türk halkının devletine sahip çıkmak için canını ortaya koyduğunu dile getiren Topçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hürriyet gazetesindeki makalesinde de değindiği gibi 15 Temmuz'da verilen direniş dünyadaki bütün darbecilere milli iradenin üstünde hiçbir güç olmadığını en açık şekilde göstermiştir." dedi.

Anma etkinliği kapsamında AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları da törene katılanlar için sergilendi.

Köln'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

KÖLN'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

Almanya'nın Köln kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği düzenlendi.

Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda yapılan etkinlik, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.-

Anma töreninde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlik çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi" de açıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ GÜNEY AFRİKA'DA ANILDI

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Anma töreninin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 40 yıl boyunca kumpas yoluyla yolsuzluk ve hırsızlık yaparak devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

15 TEMMJUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ SERGİSİ AFRİKA'DA

Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Johannesburg'da AA fotoğraflarından oluşan "Türk Milletinin Demokrasi Mücadelesi: 15 Temmuz Fotoğraf sergisi" açtı.

Sergi hakkında AA muhabirine konuşan YEE Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman, "Bu sergiyi devletimize karşı hain darbe girişimde bulunanlar hakkında Güney Afrika halkını bilgilendirme ve bilinçlendirme gayretiyle açtık. Türk milletinin demokrasi mücadelesini Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektiflerinden gerçek delillerle sunuyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:42
  1. 15 Temmuz
  2. anma töreni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik"
    1. "O gün dur dedik, ekmeklerimizi..
    2. Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur..
    3. Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    4. 15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3...
    5. Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim..
    6. Hamileyken ne kadar uyunulur?
    7. FETÖ'cü darbecileri böyle..
    8. Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni..
    9. FETÖ'cü hainler 1 trilyon doları..
    10. Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor
    11. Çocuklarda davranış problemleri..
    12. Eren'in annesinden ilk açıklama
    13. Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz..
    14. Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre..
    15. Emekli astsubaylardan Ömer..
    16. Flaş itiraf! 'Ronaldo'yu bize önerdiler'
    17. Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor
    18. Dünya ülkeleri, 15 Temmuz şehitlerini..
    19. Bebek ne kadar emzirilmelidir?
    20. Dera'da zorunlu tahliyeler başladı!
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!