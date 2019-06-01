Dünya tütünsüz günü nedeniyle stant açıldı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında Kent Merkezinde bulunan Şehitler Anıtı önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında Kent Merkezinde bulunan Şehitler Anıtı önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kurulan standın açılışına İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Güven İnanç, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birim SorumlusuEsin İlhan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Sercan Özbek ve sağlık ekipleri katıldılar. Standa gelen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve ardından el broşürleri ve kitapçık dağıtarak geniş kapsamlı olarak bilgilendirmelerde bulundular.

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