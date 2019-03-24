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Dünya Tüberküloz Günü

Bayterek Kulesi, söz konusu gün nedeniyle kırmızı ışıkla ışıklandırıldı

24 Mart 2019 Pazar 19:38
Dünya Tüberküloz Günü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bayterek Kulesi, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle kırmızı ışıkla ışıklandırıldı.

Nur Sultan Valiliği, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli binaların, toplumun tüberküloz ile mücadeleye bağlılığının göstergesi olan kırmızı ile ışıklandırılması uygulaması kapsamında, Bayterek Kulesi'ni kırmızı renkle ışıklandırdı.

Nur Sultan Tüberküloz Dispanserinden yapılan açıklamada, ülkede son 10 yılda tüberküloz kontrolünde önemli başarılar kaydedildiği belirtilerek, tüberküloz hastası sayısının 4,5 kat, ölüm oranının 2,4 kat azaldığı aktarıldı.

Ülkede tüberkülozun teşhisinde modern yöntemlerin uygulandığına işaret edilen açıklamada, dünyadaki mevcut tüm tüberküloz ilaçlarının kullanıldığına, toplumun tüberküloz ile mücadele etkinliklerine yoğun katılımı sayesinde sistemli çalışmaların yapıldığına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü, 2017 yılında tüberküloz ile mücadelede kararlılığını göstermek amacıyla dünyanın büyük şehirlerinin turistik mekanlarının kırmızıyla ışıklandırma girişimini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:38
  1. 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

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