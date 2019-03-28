Dünya Tiyatrolar Günü Çankaya’da tiyatro gösterisiyle kutlandı

Çankaya Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü’nde Tiyatro 1112 Garaj’ın sahnelediği Uymazcı Sinoplu Diogenes adlı oyunu Çankayalılarla buluştu.

Yılmaz Güney Sahnesi’nde yoğun bir seyirci topluluğunun izlediği oyunda filozof Diogenes’in her şeyi göze alıp para, mal ve mülk duygusunu yenebilmek için tek başına mücadelesi anlatılıyor. İnsanların sık sık değiştirdiği geçici yasalara uymamayı tercih eden ve bir uymazcı gibi sadece evrenin ve erdemin yasalarına göre yaşamayı ilke edinen Diogenes’in hayatından kesitler sunulan oyunda Hakan Salınmış, Aylin Saraç ve Cengiz Sezgin, performanslarıyla yüzlerce sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çoğunluğun düşüncesine uymayarak hep azınlıkta kalan ve bu felsefesiyle insanların vicdanına seslenen Diogenes’in kendine yetecek kadar yaşamayı öğrettiği hayatından kesitler sunduğu oyunu Yunus Emre Bozdoğan yazıp yönetti. Oyunun müziklerini Deniz Bijen Rahimi üstlenirken, ışık tasarımda Şeyda Mengüç, kostümde Zeze, ışık ses kumandada ise Şirin Saldamlı imzası yer alıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına oyunculara çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, oyuncuları performanslarından dolayı tebrik ederek, Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı.