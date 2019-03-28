0553 313 94 23

Dünya Tiyatro Günü’nde perde Kerem Alışık ile açıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ve ekibi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Esaretin Bedeli” ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde tiyatroseverlerle buluştu.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Dünya Tiyatro Günü’nde perde Kerem Alışık ile açıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ve ekibi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Esaretin Bedeli” ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde tiyatroseverlerle buluştu. Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık’ın da izlediği oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.


Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü’nde Türk Tiyatrosu’nun usta oyuncularından Kerem Alışık ve ekibini ağırladı. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın yaptığı, başrolleri Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in paylaştığı “Esaretin Bedeli” adlı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. 24 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı, yaklaşık iki buçuk saat süren ve sabrın, bilginin, zekanın, umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini işleyen oyunun sonunda Kerem Alışık “Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır” repliği ile seyircilere duygusal anlar yaşattı. Dünya Tiyatro Günü’nde, Kerem Alışık ve ekibini yalnız bırakmayarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran tiyatroseverler, oyunun sonunda beğenilerini alkışlarla dile getirdi.


Alışık: Sizinle Olmak Onur ve Mutluluk Verici


Oyunun sonunda bir konuşma yapan sevilen sanatçı Kerem Alışık, “Dünya Tiyatro Günü’nde, böyle güzel bir günde sahnede olmak, bu geceyi hep beraber burada teneffüs etmek ve sizlerle güzel duyguları paylaşmak bizim için onur, kıvanç ve mutluluk verici.” dedi.


Şatır, Sanatçılara Teşekkür Edip Çiçek Takdim Etti


Oyunun sonunda Dilek İmamoğlu ve Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, yaptığı konuşmada “Tiyatro eğlendiren, düşündüren, hüzünlendiren, hatta öğreten bir sanat Dünya Tiyatro Günü’nü kutladığımız bu anlamlı günde, böyle güzel bir oyunu Beylikdüzü’nde sahneleyen Kerem Alışık’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."
    1. Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı..
    2. Masa tenisinde bronz madalya
    3. Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki..
    4. Türk doğaltaşı tasarımla mimari..
    5. Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt..
    6. Demirezen “Bağımlılık kronik bir beyin..
    7. İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası
    8. Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk..
    9. 3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1..
    10. Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;
    11. "Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü..
    12. Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen..
    13. Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni..
    14. MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri..
    15. Beyanları hükme esas alınan tanığın..
    16. Dündar’dan dağ köylerine ziyaret
    17. İran ABD'nin talebini reddeden..
    18. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem..
    19. Bangladeş’te 22 katlı binada yangın
    20. Döviz kurları
    21. Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’..
    22. Kayseri Sanayi Odası Yönetiminden..
    23. Niğde’de nükleer madde operasyonu
    24. Mersin’de 615 kişi 3 milyon lira çoban..
    25. Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni
    26. Aileler Yarışıyor’da Yusuf Güney’i..
    27. Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor
    28. Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’..
    29. Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına..
    30. Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi