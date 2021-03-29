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Dünya Dünya ticareti ağır darbe aldı! Havadan görüntülendi
Dünya

Dünya ticareti ağır darbe aldı! Havadan görüntülendi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 200 bin tonluk geminin çekilmesini bekleyen 369 yük gemisi havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 00:13:00 -

Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Dünya ticaretinin yüzde 10'unun durmasına sebep olan olay nedeniyle kanaldan geçmek isteyen gemiler demir atmak zorunda kaldı.

Gemiler kanalın açılmasını bekliyor

Kanaldan geçmeyi bekleyen 369 gemi havadan görüntülendi.

Düzinelerce konteyner gemisi, dökme yük gemisi, petrol tankerleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemileri Süveyş Kanalı’nın açılmasını bekliyor.

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