Dünya tarihine damga vuran 5 büyük soygun

Yazılı, görsel, veya sosyal medyada, hemen her gün bir soygun haberine denk geliyoruz. Bankalar, kuyumcular, evler, iş yerleri vs. Bazıları dikkatimizi çekerken, bazılarını ise 'rutin' olarak görüyor ve umursamıyoruz. Fakat bazı soygunlar da var ki; giriş, gelişme ve sonuç açısından ele alındığında adeta bir filmden yahut romandan fırlamış gibi! İşte o film-roman gibi soygunların aynı zamanda da 'büyük' olanları. Diğer bir deyişle, top 5 soygun

1. Irak Merkez Bankası Soygunu. (1 Milyar Dolar - 18.3.2003 - Bağdat)

Irak Merkez Bankası, diğer bir deyişle Saddam'ın şahsi kasası, koalisyon güçlerinin Irak'ı bombalamasından sadece bir gün önce Saddam Hüseyin'den aldığı imzalı mektupla birlikte bankaya giden oğlu Kusay Hüseyin'in söz konusu bankadan kaldırdığı 1 milyar dolar, halen daha tarihin en büyük soygunu olarak bilinir. Tabii bu paralar Saddam'a yar olmadı. ABD askerleri Kusay'ı öldürdü, Saddam'ı ise bir delikte gizlenmiş olarak buldu. Her ne kadar bu paraların 650 milyonu Saddam'a ait sığınaklardan birine gizlenmiş olarak bulunsa da, kalan 350 milyon dolara hiçbir zaman ulaşılamadı.

2. Belediye Tahvili Soygunu. (292 Milyon Pound - 2.5.1990 - Londra)

Postacı John Goddard'ın (58) vazifesi nakit para yerine de geçen belediye tahvillerini bankalara ve yapı kooperatiflerine ulaştırmaktı. İngiltere Merkez Bankası'na ait en büyüğü 1 milyon pound tutarında olan 301 tane tahvili taşırken bıçak tehdidi ile soyuldu. Olayla ilgili Keith Cheeseman isimli kişi yakalanarak, 6,5 sene hapis cezası verilmiştir. Soygunun baş aktörü olduğu sanılan Patrick Thomas ise başından vurularak öldürülmüş bir biçimde bulunmuş, çalınan tahvillerin de ikisi dışında hepsi bulunmuştur.

3. Isabella Stewart Gardner Müzesi Soygunu. (500 Milyon Dolar - 18.3.1990 - Boston)

Kendilerine polis süsü vererek müzeye giren ve müzede çalışan güvenlikçileri 'haklarında tutuklama emri olduğu' yalanıyla kelepçeleyerek etkisiz hale getiren kişiler, 1 saat 20 dakika içerisinde müzedeki çok değerli 12 sanat eserini çalmışlardır. Çerçevelerde bulunan alarmların devreye girmesini engellemek için eserleri çerçeve kenarlarından keserek çalan hırsızların başlarına 10 milyon dolar ödül konmuş, ancak olayın üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala yakalanamamışlardır.

4. Dar Es Salaam Bankası Soygunu. (282 Milyon Dolar - 12.7.2007 - Bağdat)

Medyada kendisine çok az yer bulan bu soygunun, söz konusu bankada çalışan 3 güvenlik görevlisinin teröristlerle yaptıkları işbirliği sonucunda gerçekleştiği sanılmaktadır. Banka şubesinin soygunun olduğu gün çok fazla nakit para bulunduruyor olması şüpheleri bu yöne çekmiştir. Soygunla ilgili hiç kimse yakalanamamış ve çalınan paralar da sırra kadem basmıştır.

5. Knightsbridge Kiralık Kasa Merkezi Soygunu. (60 Milyon Pound - 12.7.1987 - Londra)

Bahis konusu soygun, 1986 senesinde İtalya'dan İngiltere'ye 'göçmen' sıfatıyla gelen ve İtalya'da 50 farklı silahlı soyguna karıştığı iddiasıyla aranan Valerio Viccei tarafından yapılmıştır. Kasa kiralamak istiyorum diyerek kiralık kasa merkezine giren Viccei, merkezin dış kapısına 'kapalı' yazısı asarak başka müşterilerin gelmesini engellemiş ve akabinde kendisine katılan işbirlikçileriyle beraber merkezde bulunan kasaları boşaltarak 60 milyon poundluk bir vurguna imza atmıştır. Olayın ardından Latin Amerika'ya kaçan Viccei ve ekibi, daha sonra polis tarafından yakalanmıştır. İşin en ilginç yönü ise, Valerio Viccei'nin yakalanış şeklidir! Zira bir müddet sonra İngiltere'de bıraktığı Ferrari'sini geri almak için İngiltere'ye döndüğünde yakayı ele vermiş ve 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Çaldığı 60 milyon pound ile yeni bir Ferrari satın almak varken, niçin eski Ferrari'si için İngiltere'ye döndüğü kelimenin tam anlamıyla bir sırdır.