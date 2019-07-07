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Dünya Superbike Şampiyonası

- Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ikinci yarışını 2. sırada bitirdi

07 Temmuz 2019 Pazar 16:56
Dünya Superbike Şampiyonası

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağının ikinci yarışında 2. oldu.

İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı da sona erdi.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 2. cepten başladığı yarış boyunca son 4 yılın şampiyonu Jonathan Rea (Kawasaki) ile liderlik mücadelesi verdi.

Toprak iki kez liderliğe yükselmeyi başardı ancak Rea, bitime 12 tur kala yaptığı atak sayesinde Toprak'ın 0.365 saniye önünde birinci oldu.

Liderin 5.93 saniye arkasındaki Aruba takımından Alvaro Bautista ise 3. sırayı aldı.

Şampiyonanın 9. ayağı, 14 Temmuz'da ABD'de yapılacak.


- Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 376 puan

2. Alvaro Bautista (İspanya): 352

3. Michael van der Mark (Hollanda): 206

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 192

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 187

6. Toprak Razgatlıoğlu: 153

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:56
  1. İngiltere
  2. motosiklet
  3. Superbike
  4. Toprak Razgatlıoğlu

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