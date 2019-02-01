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Dünya Sulak Alanlar Günü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin arttırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 11:59
Dünya Sulak Alanlar Günü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin arttırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya Sulak Alanlar Günü'nün, 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat'ta Türkiye'de dahil olmak üzere, Ramsar Sözleşmesi'ne üye 170 ülkede kutlandığını bildiren Pakdemirli, bu yılın temasının "Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği" olarak belirlendiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin artırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:59
  1. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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