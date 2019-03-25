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Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal’da kutlandı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartal’da bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri için, suyun ve ormanın önemini anlatan bir tiyatro oyunu sahnelendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:51
Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal’da kutlandı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartal’da bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri için, suyun ve ormanın önemini anlatan bir tiyatro oyunu sahnelendi.


Tiyatro oyununa Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Dr. Dilek Kars yaptığı konuşmada; “22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çevre Kalkınma Konferansı’nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününü “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Su, hayatın özü ve vazgeçilmezi. Su bütün canlıların biricik hayat kaynağı, yeryüzünü diğer tüm gezegenler içinde ayrıcalıklı kılan kaynak. Kartal’da doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde başarılı çalışmalara imza attık. Bu vesileyle yıllardır Dünya Su Günü ve Orman Haftası’nda siz Kartallı çocuk ve gençlerimizle buluşuyoruz. Hem doğamızı daha yakından tanıyor, farkındalık kazanıyor hem de birbirinden eğlenceli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Hepinize izleyeceğiniz tiyatro oyunu için iyi seyirler diliyorum”şeklinde konuştu.Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere çevre konusunu işleyen kitaplar, boyama kitapları ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:51
  1. doğa
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