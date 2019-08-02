"Dünya standartlarında öğretim elemanı yetiştirilecek"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin amacının bilim ve teknoloji alanında dünya standartlarında öğretim elemanı yetiştirmek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçları belirlendikten sonra bu çerçevede aynı zamanda bölgemize ve dünyaya da hitap edecek araştırmacıların, yüksek mühendislerin, bilim adamlarının yetiştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1. Konsey Toplantısı, Türk üyeler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen ile Japon üyeler Prof. Dr. Ryoji Noyori, Prof. Dr. Yoichiro Matsumoto, Büyükelçi Toichi Sakata ve Büyükelçi Kiyoshi Araki'nin katılımıyla Mabeyn Köşkü'nde yapıldı.



İbrahim Kalın, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun girişimi ve öncülüğüyle hükümetler arası anlaşmayla kurulması kararı alındığına değindi.

Üniversitenin kanuni süreçlerinin tamamlandığını, artık fiili kuruluş sürecinin başlatıldığını belirten Kalın, bugünkü toplantıda vizyon ve misyonuna uygun şekilde atılacak adımların belirleneceğini dile getirdi.

Kalın, "Üniversite, Türk-Japon ilişkileri tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına da işaret ediyor. Japonya ile bizim çok uzun tarihi bir bağımız var. 19. yüzyılda Ertuğrul Fırkateyni hadisesinden daha sonra 20. yüzyıldaki ilişkilerimize ve bugün özellikle bilim, teknoloji, eğitim, ticaret alanındaki ilişkilerimize kadar Japon devletiyle ve halkıyla hakikaten çok güzel, verimli, kapsamlı ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'ne katıldığını ve Tokyo'da bir resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Kalın, şu bilgileri paylaştı:

"Orada ele alınan konulardan bir tanesi de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ydi. Üniversitenin amacı, bilim ve teknoloji alanında dünya standartlarında araştırma yapmak, öğretim elemanı yetiştirmek, bununla ilgili yüksek lisans ve doktora programları kurmak. Lisans eğitimimiz de olacak, ama ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yoğunlaşan bir araştırma üniversitesi kurmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçları belirlendikten sonra bu çerçevede aynı zamanda bölgemize ve dünyaya da hitap edecek araştırmacıların, yüksek mühendislerin, bilim adamlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Üniversitemiz inşallah Anadolu Yakasında teknoparkın hemen yanında, Sabiha Gökçen Havalimanının hemen yanı başında bir yerleşkede kurulacak. Dolayısıyla konumu itibarıyla da hem uluslararası erişimi hem teknoparkı hem civardaki üniversitelere yakın bir yerde olacak. Burada Türk, Japon, ayrıca üçüncü milletlerden bilim adamlarının, uzmanların, hocaların, gelip ders vermesini, araştırma yapmasını bekliyoruz."

Kalın, Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliğinin, ikili ilişkiler büyük katkı vereceğini ve Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni hamleler yapmasına katkı sağlayacağını belirterek, özellikle Japon "know-how"ının Türkiye'ye getirilmesi, aktarılması konusunda da işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

- "Bir ülkenin tek başına yapabilecekleri oldukça sınırlı"

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Ryoji Noyori de bilim ve teknolojinin, uluslararası rekabetçiliği geliştirmenin anahtarı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pek çok ülke yetenekli öğrenci yetiştirmek için iyi bir eğitim sistemi kuruyor. Ancak bir ülkenin tek başına yapabilecekleri oldukça sınırlı. Bu nedenle uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo tarafından desteklenen bu program, mükemmel bir fikir. Programın Türkiye ve Japonya'ya yarar sağlayacak yetenekli insanlar yetiştireceğini umuyorum."



