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Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından, 2014-2018 yılları arasında en çok silah ihraç eden ve en çok silah satın alan ülkelerin raporu yayınlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:22
Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından, 2014-2018 yılları arasında en çok silah ihraç eden ve en çok silah satın alan ülkelerin raporu yayınlandı. Silah satışında ilk beş sırayı oluşturan ülkeler, dünya silah ticaretinin dörtte üçünü oluşturuyor.

 

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından, 2014-2018 yılları arasında en çok silah ihraç eden ve en çok silah satın alan ülkelerin raporu yayınlandı. Silah satışlarında yüzde 7,8 oranında artış kaydedildi. Dünya silah piyasasının ilk sırasını, yüzde 36 pay ile ABD alırken, Rusya yüzde 21 ile ikinci sırada, yüzde 6,8 oranı ile Fransa üçüncü sırada, yüzde 6,4 oranı ile Almanya dördüncü sırada yer alırken, yüzde 5,2 oranı ile Çin ilk beş sırayı oluşturdu. Silah satışında ilk beş sırayı oluşturan ülkeler dünya silah ticaretinin dörtte üçünü oluşturuyor.



En büyük müşteri Suudi Arabistan

 

En çok silah alan ülke ise yüzde 12 oranı ile Suudi Arabistan olurken, ikinci sırayı 9,5 oranı ile Hindistan, üçüncü sırayı yüzde 5.1 oranı ile Mısır, dördüncü sırayı yüzde 4,6 oranı ile Avustralya, beşinci sırayı ise yüzde 4.4 oranı ile Cezayir aldı.



ABD satışlarını yüzde 29 artırdı

 

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) uzmanı Aude Fleurant, ABD’nin silah satışında liderliğini daha da güçlendirerek dünyanın 98 ülkesine silah sattığını, son beş yılda satışlarını yüzde 29 arttırdığını ve dünya silah piyasasının yüzde 36’sını elinde tuttuğunu söyledi. Almanya 2014’ten 2018 yılları arasında silah ihracatını yüzde 13 artırarak dünya silah piyasasındaki payı yüzde 6,4 oldu. Alman silahlarını en fazla satın alan ülkeler sırayla, yüzde 19 oranı ile Güney Kore, yüzde 10 ile Yunanistan ve yüzde 8,3 ile İsrail olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:22
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