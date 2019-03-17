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Dünya selam duruyor! "Bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı..."

Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terörist saldırıya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’, Senegal’de sosyal medyada büyük destek gördü. Kullanıcılar "Bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı İslam bugün daha olurdu" yorumunda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 08:10
Dünya selam duruyor! "Bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı..."

Senegal'den yayın yapan "sunubuzzsn.com" internet sitesinde, “Yeni Zelanda’daki terör eylemi: Erdoğan’ın Batı medyasına öfkesi” başlığıyla haber yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırının ardından Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama ve başsağlığı mesajlarına yer verilen haberin sosyal medya paylaşımına Senegalliler, yaptıkları yorumlarla Erdoğan'a desteklerini ifade etti.

"Bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı..."

Habere, "Türkiye’nin Cumhurbaşkanının dünyada Müslümanları savunan tek lider olduğunu düşünüyorum, Allah onu korusun.”, “Ben Hristiyan'ım ama kesinlikle haklı, iki yüzlü liderlere sadece o karşı duruyor, onu selamlıyorum.”, “Erdoğan, (Cemal) Kaşıkçı olayında dahi Suudi Arabistan kralının yüzüne gerçekleri haykırdı”, “Erdoğan Batı’nın iki yüzlülüğünü her yerde söylüyor”,“Bu büyük Beyefendi’ye saygı gösterin. Eğer bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı İslam bugün daha farklı konumda olurdu.” şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan haberde, Erdoğan’ın 21 Eylül 2017'de ABD'de yaptığı, “Dünyanın her yerinde, farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemlerioluyor ancak sadece fail Müslümansa bunun adının "İslami terör" olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensupsa bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü' şayet kişi herhangi inanca mensup değilse 'ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi  Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu  Duyamazsınız, çünkü sadece eylemci Müslüman'sa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir, bilakis küresel İslamofobi'nin bir parçasıdır.” konuşmanın yer aldığı video, Fransızca altyazılı olarak eklendi. 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:10
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. Senegal
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  4. başkan erdoğan
  5. DÜNYA Haberleri

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  • ismail hakki efendiismail hakki efendi26 dk önce
    erdogan gibi delikanli mert inanclibir lider gelmez bir daha ama kiymetini bilmiyoruz islam ulkelerinin durumuna bakin hepsi kukla olmus halklari sefil durumda ama krallari yöneticileri lux icinde yasiyor

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