Dünya şehirlerinde evliliklerin ömrü

Özellikle son yıllarda boşanma oranlarının artması ile evlilik denince akıllarda endişe belirmekte. Evlenince ilişkinin büyüsünün bozulacağına inananların yanı sıra evlilik çatısı altında mutluluğunu taçlandıranların sayısı da fazla. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde evliliklerin süreleri...

ROMA, İTALYA

15 ile 18 yıl arası Istat’a göre, Roma’daki ayrılma ve boşanma oranları, 2010 senesinden beri yüzde 30.7 arttı. Her 1.000 evlilikten 307’si ayrılık ve 182’si boşanma ile bitiyor. Yine de The Economist’e göre, Roma ayrılıktan boşanmaya geçen zaman dahil 15 ile 18 yıl arasında en uzun evliliklerin yaşandığı şehirlerden biri olma özelliğini koruyor.

OTTAWA, KANADA

13.8 yıl İstatistiklere göre, Ottowa’daki evliliklerin ortalama süresi 13.8 sene. Ancak, Hopes & Fears’a göre, sürekli artan ulusal boşanma oranları yüzde 48’e kadar yükseldi ve her an yeniden değişebilir durumda.

PARİS, FRANSA

13 yıl Şaşırtıcı bir şekilde, aşıklar şehri olarak bilinen Paris bile boşanmalara karşı bağışıklık gösteremiyor ve evli çiftlerin yüzde 55’i boşanıyor. Eurostat’a göre, evliliklerin ortalama ömrü ise 13 sene.

NEW YORK, ABD

12.2 yıl Sağlık Bakanlığı’na göre, New York’taki evlilikler ortalama 12.2 sene sürüyor. Diğer eyaletlerde ise 10 ile 14 sene arasında.

MEXİCO CİTY, MEKSİKA

12 yıl Reuters’a göre, Mexico’da evlilikler ortalama 12 sene sürüyor. Boşanma oranı sadece yüzde 15, ama yapılan araştırmalara göre, çiftler genellikle 2 yılın sonunda ayrılıyorlar. 2011’de, Meksika hükümeti çiftlerin boşanmasını kolaylaştırmak için geçici evlilik lisansı yayınladı.

TOKYO, JAPONYA

11 yıl Ulusal nüfus sayımına göre, Jaonya’da ortalama evlilik süresi 11 yılı geçmiyor ve boşanma oranları yüzde 36. Ayrıca çiftlerin kendi yollarına gideceklerini ilan ettikleri boşanma seremonileri de gittikçe yaygınlaşan bir ritüel haline geldi.

CAPE TOWN, AFRİKA

11 yıl Güney Afrika’da çıkarılan istatistiklere göre, boşanmalar cinsiyet ve yaşa göre değişkenlik gösteriyor. Erkekler genellikle 40 ile 44 yaş arasında boşanırken, kadınlarda yaş 30 ile 35 arasında değişiyor. Ortalama evlilik ömrü 11 sene ve boşanma oranı yüzde 31.2.

SİDNEY, AVUSTRALYA

8.7 yıl Avustralya Aile Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, çiftler 2011 yılından beri daha çabuk boşanmayı tercih ediyor, evlendikten ortalama 8.7 sene sonra. Ancak aynı zamanda çocuklar için bir arada kalma eğilimi de gösteriyorlar. Çocukları tamamen büyüdükten sonra yani yaklaşık 20 sene sonra ayrılan çiftlerle birlikte ulusal boşanma oranı yüzde 43.

LONDRA, İNGİLTERE

4 ile 8 yıl Hopes & Fears’a göre, Londra’da yaşana çiftler yüzde 42 oran ile 4 ile 8 yıl arasında evliliklerini sona erdiriyorlar. Ancak ulusal evlilik ortama süresi 11 yılı buluyor.

DOHA, KATAR

5.5 yıl Doha’daki boşanma oranı yüzde 38 ve evlilik ömrü ise 5.5 sene. Çiftlerin yüzde 60’ı ilk 5 yıl içinde boşanıyor.