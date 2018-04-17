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Dünya savaşın eşiğinde, bunun derdi hala Türkiye!

Fransa’nın Türk düşmanlığıyla ünlü milletvekillerinden Valérie Boyer, Suriye’ye yapılan saldırıları değerlendirirken yine Türkiye’yi hedef aldı. Skandal ifadeler kullanan Boyer, Türkiye'ye neden uluslararası müdahalede bulunulmadığını sordu.

17 Nisan 2018 Salı 15:52
Dünya savaşın eşiğinde, bunun derdi hala Türkiye!

 yeniakit.com.tr  özel 

Ömer E. Keçeci yazdı…

Fransa’da Türk düşmanlığıyla meşhur ve “Ermeni soykırımı” safsatasının inkârının suç sayılması yasa teklifinin mimarlarından Cumhuriyetçi Parti milletvekili Valérie Boyer, Suriye rejimine yapılan son saldırı hakkında değerlendirmede bulunurken de Türkiye’ye hücum edecek kadar zıvanadan çıktı.

“NEDEN TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI MÜDAHALE YOK?”

Valérie Boyer attığı tweetlerle Emmanuel Macron’a taarruza kalkıp evvela, “parlamentonun bir kere daha ihmal edildiği” tenkidini yönelttikten sonra, deliller sunulmadığını ileri sürüp Fransız diplomasisinin de ne iş yaptığını sorguladı.

Bunun ardından ise, “Yezidiler ve Doğulu Hıristiyanlar soykırım kurbanı olurken” ve “Türkler Afrin’de Kürtlere kıyım yaparken” neden uluslararası müdahale yapılmadığını sorup resmen Suriye’de Esed’den ziyade Türkiye’nin böyle bir operasyona uğraması gerektiğini ima ve ifade edecek kadar aklını kaçırdı.

“TÜRKİYE’NİN KIBRIS İŞGALİNİ KONUŞALIM”

Valérie Boyer daha 11 Nisan’da, Suud kukla prensi Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyaretinin yeni olarak konuşulmakta olduğu sırada bu ziyaret üzerinden de Türkiye’ye hücum etmişti.

Boyer, “Fransa Muhammed bin Selman’ı ağırlarken insan haklarını konuşmuyoruz, işkence fiillerini konuşmuyoruz, Doğulu Hıristiyanların, Yezidilerin kıyımını konuşmuyoruz, Türkiye tarafından yapılan Kıbrıs işgalini konuşmuyoruz…” sözlerini sarf etmiş, gözü dönmüş ve gayet ciddiyetsiz bir Türkiye düşmanlığını alakasız bir zamanda dahi yeniden gözler önüne sermişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:52
  1. Valérie Boyer
  2. Fransa
  3. Fransız milletvekili
  4. suriye operasyonu

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak25 dk önce
    Merak etme dünya size saldıracak yakında, sen canını kurtarabilcekmisin acaba? Türkiye ye saldırın da bir görün dünya kaç bucak.
  • ssseeessseee57 dk önce
    BU TEYZE KIMINLE DANS ETTIGININ FARKINDA DEGIL GALIBA SIZIN PISLIKLERI KIM TEMIZLIYECEK ???
  • pınardemirpınardemir1 sa önce
    geri zekalı pkk ağzıyla ermeni tarafıylakonuşuyor
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Afrikadaki20'den fazla ülkeyi sömürge yapışınızı yıllık buradan bütçenize aktardığınız 300 milyar dolardan bahsedelim.Ruandadan,Cezayirdeki soykırımdan bahsedelim.Sen avrupadasın Kanadada,Kuzey ve Güney Amerikada,Afrikada,Ortadoğuda,Vietnamda,Çinde ne bok yiyordunuz onun hesabını verin.O zaman Fransayada müdahale edilmeli. K..ltak..
  • Sebahattin Sebahattin 1 sa önce
    Sorsana önce bir Makrob a , g. tü yiyebilir mi? diye.
  • ŞÜKRÜ MERCANŞÜKRÜ MERCAN1 sa önce
    Sana müdahele şart belliki özlemi var türk tokatının suratınızda .Soysuz sen ve senin gibi düşünen iblis beyinliler akıtığınız masumların hesabını elbet vereceksiniz.
  • abdoabdo1 sa önce
    alt yollarında kaşıntısı varmış bu boyer garısının gelsin kaşıyalım
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Boyer kimsin sen? Siyonizmin hizmetinde kaçıncı dereceden geliyorsun? Türkiye halkı senin dedelerini tarihte Gaziantepte, Kiliste, Kahramanmaraşta paramparça yaptı ve sonrada sizi Hatay'dan ve doğu illerinden süpürdük attık. Buyrun cesaretiniz varsa tekrar deneyin. Siz anca DEAŞ gibi teröristleri organize eder Suriye halkının katliamını, katil Amerika, katil Esed vİngilsi siyonist İngiliz ve çıcuk katili ve işgalci İsrail. ile yaparsınuz. Pamucunu al arkana bakmadan yaylan. Senin gibi şeytanın hizmetkarlarını çanakkalede olduğu gibi denize gömmek bizim için. hayal değildir.
  • VeliVeli2 sa önce
    Türkler ne afganlilara ne iraklilara nede suriyelilere benzer macaniz yiyorsa gelin ama yemez
  • Zeki ErmişZeki Ermiş2 sa önce
    Bu kaltağı orada yaşayan bir gurbetçimiz becermiş olmasın? Bu kini ve nefreti ondandır.
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