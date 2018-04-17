Dünya savaşın eşiğinde, bunun derdi hala Türkiye!

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Ömer E. Keçeci yazdı…

Fransa’da Türk düşmanlığıyla meşhur ve “Ermeni soykırımı” safsatasının inkârının suç sayılması yasa teklifinin mimarlarından Cumhuriyetçi Parti milletvekili Valérie Boyer, Suriye rejimine yapılan son saldırı hakkında değerlendirmede bulunurken de Türkiye’ye hücum edecek kadar zıvanadan çıktı.

“NEDEN TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI MÜDAHALE YOK?”

Valérie Boyer attığı tweetlerle Emmanuel Macron’a taarruza kalkıp evvela, “parlamentonun bir kere daha ihmal edildiği” tenkidini yönelttikten sonra, deliller sunulmadığını ileri sürüp Fransız diplomasisinin de ne iş yaptığını sorguladı.

Bunun ardından ise, “Yezidiler ve Doğulu Hıristiyanlar soykırım kurbanı olurken” ve “Türkler Afrin’de Kürtlere kıyım yaparken” neden uluslararası müdahale yapılmadığını sorup resmen Suriye’de Esed’den ziyade Türkiye’nin böyle bir operasyona uğraması gerektiğini ima ve ifade edecek kadar aklını kaçırdı.

“TÜRKİYE’NİN KIBRIS İŞGALİNİ KONUŞALIM”

Valérie Boyer daha 11 Nisan’da, Suud kukla prensi Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyaretinin yeni olarak konuşulmakta olduğu sırada bu ziyaret üzerinden de Türkiye’ye hücum etmişti.

Boyer, “Fransa Muhammed bin Selman’ı ağırlarken insan haklarını konuşmuyoruz, işkence fiillerini konuşmuyoruz, Doğulu Hıristiyanların, Yezidilerin kıyımını konuşmuyoruz, Türkiye tarafından yapılan Kıbrıs işgalini konuşmuyoruz…” sözlerini sarf etmiş, gözü dönmüş ve gayet ciddiyetsiz bir Türkiye düşmanlığını alakasız bir zamanda dahi yeniden gözler önüne sermişti.