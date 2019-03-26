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Dünya şampiyonunun ismi Menderes’te yaşayacak

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun yeni dönem projeleri arasında yer alan millet bahçesi projesine, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun adı verilecek.

26 Mart 2019 Salı 10:19
Dünya şampiyonunun ismi Menderes’te yaşayacak

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun yeni dönem projeleri arasında yer alan millet bahçesi projesine, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun adı verilecek.


Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun yeni dönemde ilçesine kazandıracağı projelerin başında millet bahçesi geliyor. Görece’ye kazandırılacak millet bahçesine, halterde dünya ve olimpiyat şampiyonu olan ve 2017 yılında yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu’nun adı verilecek.


Bülent Soylu’nun yeni dönemdeki 10 mega projesi arasında yer alan Görece Naim Süleymaoğlu Milli Bahçesi, Bulgaristan Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı Görece’de hayat bulacak. 74 bin metrekare alan üzerine yapılacak projede; biyolojik gölet, çocuk şehri, macera alanı, spor tesisleri, yarı olimpik yüzme havuzu, aqua park, açık etiknlik alanı, restoran-kafe, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve otopark yer alacak.


Projeyle ilgili konuşan Başkan Soylu, "Bugüne kadar Menderes’imize hep ilkleri yaşattık. Yeni dönemde de ilklerle yolumuza devam edeceğiz. Görece Naim Süleymaoğlu Millet Bahçesi projemiz ile sadece Menederes’e değil İzmir’e yeni bir sosyal yaşam alan kazandırıyoruz. Projemizi tamamladığımızda tüm İzmir’i Menderes’te ağırlayacağız" dedi.


Görece Naim Süleymanoğlu Millet Bahçesi projesi, Balkan Türklerinde de mutlu etti. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, "Değerlerimizin yaşatılması adına belediye başkanımız Bülent Soylu’nun attığı adımlar çok önemli. Kendisine bizlere verdiği değer ve önem için teşekkür ederiz” dedi.


Bursa Mestanlılar Derneği Başkanı Hasan Öztürk da, "Geçmişte de belediye başkanımızla çok güzel çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki gelecekte de güzel çalışmalara imza atacağız. Naim Süleymaoğlu isminin sonsuza kadar yaşatılması adına atılan adım için kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Şampiyonun kardeşi Menderes’te


Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da, Menderes’e gelerek Başkan Soylu ile projenin hayata geçirileceği alanı dolaştı, bilgi aldı. Kardeşinin adının Menderes’te yaşatılmasının kendisini ve ailesini mutlu ettiğini dile getiren Muharrem Süleymaoğlu, "Sadece ailemiz için değil tüm soydaşlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Ağabeyim Naim Süleymaoğlu’nun isminin böyle önemli bir projeye verilecek olması bizi mutlu etmiştir. Bulgaristan Türkleri adına bize bu mutluluğu yaşatan belediye başkanımız Bülent Soylu’ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:19
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