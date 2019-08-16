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Dünya şampiyonu tekvandocunun hedefi olimpiyat oyunları

Özbekistan'da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda dünya şampiyonu olan Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti- Kavukcuoğlu: "Orada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Dünya şampiyonu oldum bundan sonra hedefim olimpiyatlar"

16 Ağustos 2019 Cuma 15:21
Dünya şampiyonu tekvandocunun hedefi olimpiyat oyunları

KASTAMONU (AA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Begüm Kavukcuoğlu'nun hedefi olimpiyatlarda başarılı olmak.

Özbekistan'da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda dünya şampiyonu olan Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kavukcuoğlu'nu tebrik etti.

Elde edilen başarının önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Elde ettiğin başarıyla Kastamonu'daki diğer gençlere örnek olacak ve belki de bir ekolün başlamasını sağlayacaksın. Başarılı örnekler diğerlerini de cezbederek belli sporları ön plana çıkarır." dedi.

Kastamonu'nun kadın hentbolunda ön planda olduğunu belirten Karadeniz, "Kastamonu kadın hentbolunda ülkemizin önde gelen illerinden biri. Okul sporlarında da bunun yansımalarını görüyoruz. Tekvandoda da buradaki başarının yansımaları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Elde edilen başarının önemli sonuçları olacağına inandığını anlatan Karadeniz, "Begüm, hep daha iyiyi hedefleyerek inşallah olimpiyatlarda da adını tüm Türkiye’ye duyuracaksın. Sen de bu başarılarla ülkemizin spor tarihine adını yazdıracaksın. Kastamonu gencinin kendisine fiziki ortam ve çalışma ortamı sağlanırsa dünyanın en iyisi olmaya hazır olduğunu ispatladın." ifadelerini kullandı.

Sporun eğitime engel olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Eğitim gençleri, çocukları hayata hazırlamak için var. Herhangi bir iş kolunda, sanat salında, spor dalında başarılı olmalarını sağlamak için olmalı. Zaten o şekilde olursa eğitim de bir anlam ve fonksiyon ifade ediyor. Begüm'ün başarılı olduğu bir spor dalı var. Kendini ispat ettiği bir dalı var. Elbette diğer dallarda da belli oranda eğitim almalı ama ana eğitimi tekvando olup bu konuya ağırlık vermesi gerekiyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Orada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Dünya şampiyonu oldum bundan sonra hedefim olimpiyatlar. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem çalışmaya devam etsinler, pes etmesinler." diye konuştu.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da şampiyonada Türkiye'den tek altın madalyayı Begüm'ün kazandığını belirterek, "Bundan sonra gelen sporcularımıza çok güzel bir yol açtı." dedi.

Vali Karadeniz, daha sonra Kavukcuoğlu'na hediye takdim etti.

Ziyarette, başarılı sporcunun annesi Berfin ve babası Şadan Kavukcuoğlu ile antrenörü Numan Hocat ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:21
  1. Kastamonu
  2. tekvando
  3. Zehra Begüm Kavukcuoğlu

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