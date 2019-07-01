Dünya şampiyonu lise, yeni öğrencilerini bekliyor

Geçtiğimiz yıl ülkemizi temsilen Katar Doha’da yapılan ve 54 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazara Yarışmalarında Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bugünlerde hareketli günler yaşıyor.

LGS puanlarının açıklanmasıyla iyi bir okula gitmek için mücadele eden öğrenci ve velileri yoğun bir araştırma içerisindeler. Günümüzde iyi bir gelecek için iyi bir eğitim almanın bilincinde olan veliler öğrencileri için en doğru tercihi bulmanın gayreti içerisindeler.

“Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu”

Arapça ve İngilizce dil eğitimlerinde kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla kendini kanıtlayan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi özellikle fen bilimleri alanında verdiği eğitimle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu statüsünde olan okul, fen liselerindeki müfredatı uyguluyor. Böylelikle öğrenciler hem fen programlarını alıp hem de mezun olduklarında iki yabancı dili konuşabilme imkânına kavuşuyor.

“Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Okul Modeli”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda eğitim yapan okul, öğrencilerin ders içeresindeki başarısı kadar ders dışında da kendini gerçekleştirmesi için her türlü imkânı sağlıyor. Öğrenciler onlarca farklı alanda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle kendilerine uygun alanlara yöneliyorlar. Okulun her köşesinde elinde kitaplarla dolaşan öğrencileri görmek sizi hiç şaşırtmıyor. Okulun Proje Koordinatörü Yakup Diner “41. Dakika prensibiyle ders dışı saatleri en kaliteli şekilde öğrencilerimizin değerlendirmesi için onlarca kulüp çalışması ve faaliyet düzenliyoruz. Adeta derslerin bitiği saat olan 16.00’dan sonra okulumuz bilim, kültür, sanat ve spor merkezi haline geliyor” dedi. Okuldaki kulüplerden bazıları ise şunlar:



• Geleneksel Süsleme Sanatları Kulübü

• Biyoloji Kulübü

• Matematik ve STEM Kulübü

• Akif English

• Akif Talks

• Hukuk’Akif

• Makif El-Arabiya

• Edebiyat Kulübü

• Robotik Kodlama

• Akıl Oyunları Kulübü

• DNA İzolasyon Atölyesi

“YKS’de özgün bir model”

Okulun kendine özgü ve çok başarılı bir TYT - AYT hazırlık sistemi bulunuyor. Tüm öğrenciler “Bireysel Takip Sistemi” adı altına tüm yönleriyle sistemli olarak takip ediliyor. Toplanan veriler uzman rehberlikçiler ve eğitimciler tarafından aylık olarak raporlanıyor ve değerlendiriliyor. Çıkan tabloda öğrencinin tüm sosyal, akademik ve özel eksiklikleri tespit edilerek kısa sürede gideriliyor. Bu sayede öğrencinin başarısına önemli ölçüde katkı sağlanmış oluyor. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Okulun YKS Koordinatörü Mehmet İnan şöyle dedi: “Okulumuzda özellikle önem verdiğimiz şey, her öğrencinin özel olmasıdır. Aldığımız her öğrenciyi ulaşabileceği en üst noktaya çıkarmak için mücadele ediyoruz. Devletimizin katkılarıyla açtığımız Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Tıp başta olmak üzere yüksek puanlı fakülteleri kazandırdığımız öğrenciler sadece okulumuzun kurslarına katılarak bu başarıyı elde ettiler. Bunda öğretmenlerimizin ve uyguladığımız sistemin çok büyük etkisi var. Velilerimiz gönül rahatlığıyla öğrencilerini okulumuza verebilirler.”

“Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak gençler yetiştiriyoruz”

2014-2015 eğitim öğretim yılında Kocaeli’nin ilk proje okulu olarak eğitim hayatına başlayan okul bu yıl hazırlık eğitimini almış ilk öğrencilerini mezun etti. Okul heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu yıl öğrencilerinin yaklaşık %10’unun tıp fakültesini kazanmasını bekleyen öğretmen ve idareciler oldukça heyecanlılar. Bunun yanında mühendislik, hukuk, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, psikoloji, iletişim, ilahiyat gibi alanlarda da yeni üniversiteliler bu okuldan çıkacak.

Okul Yönetiminin ve öğretmen kadrosunun hedefleri çok büyük. Bu konuda Okul Müdürü Fatih Şenocak ekibine çok güveniyor. Hep beraber Türkiye’nin geleceğini inşa etmek adına üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Şenocak, karakter temelli eğitim anlayışıyla yüksek kariyer sahibi gençler yetiştirmek istediklerini, bunun için de öğrencileri bireysel olarak tüm yönleriyle takip ettiklerini, her bireyi çok kıymetli ve kazanılması gereken bir değer olarak gördüklerini ekliyor. Elde edilen başarıların da azim ve kararlılıklarını artırdığını söyleyen Şenocak, öğrencilerinin gelecekte söz sahibi olacak tüm meslek alanlarında görmek istediklerini ifade diyor. Başarının sadece akademik ölçütlerle değil; sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif becerilerinin de öğrencinin gelişmesine ve başarısına olan olumlu etkisine dikkati çeken Şenocak, “Bu alanlarda da temas edebildiğimiz tüm öğrencilere katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu okuldan mezun bilim insanları, akademisyenler, sanatkârlar, kültür elçileri çıkmaya başladığında kimse şaşırmasın. Ben inanıyorum ki bu sonucu hep birlikte göreceğiz” dedi.

LGS tercihi yapacak tüm kız öğrencilere ve velilere de seslenen Fatih Şenocak, “bizi dinlemeden ve okulumuzu görmeden tercih yapmayın. Hedefiniz ne olursa olsun bu okulda buna ulaşabileceğiniz tüm imkanlar, kalite ve kararlılık mevcuttur. Bunu 4 yılda elde ettiğimiz tüm başarılarda ve okulumuz öğrencilerinin gözlerinin içindeki mutluluklarında çok rahat görebilirsiniz” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

“1-12 Temmuz Döneminde Tercih Danışmanlığı”

Hala karar verememiş veliler ve okulu görmek isteyen öğrenciler için oluşturulan tercih danışmanlığı sistemiyle veliler çayını yudumlarken Okul Müdürü ile birlikte ilgili rehber öğretmen ve müdür yardımcılarından bilgi alabiliyorsunuz. Okul bu dönemde hafta içi ve hafta sonu yeni öğrenci adaylarını beklemektedir.

Tercih Danışmanlığı ve Okul Tanıtım Günleri - Açılış Saati - Kapanış Saati

1 – 5 Temmuz 2019 - 08.30 - 18.00

6 Temmuz Cumartesi - 10.00 - 16.00

7 Temmuz Pazar - 13.00 - 16.00

8 – 12 Temmuz 2019 - 08.30 - 17.30

Okulun Başarılarından Bazıları

• 2018 Uluslararası Münazara Yarışmaları Dünya Şampiyonluğu

• 2016-2017-2018 Üst üste 3 yıl Arapça Münazara Yarışmaları Türkiye Şampiyonluğu

• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce olarak yapılan Test, Yazılı ve Sözlü Sınavlar 2018 yılı Türkiye Birinciliği, 2019 yılı Türkiye İkinciliği

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Ecdada Mektup Yarışması Türkiye Birinciliği

• ÖNDER Bilim, Kültür ve Sanat Yarışmaları Türkiye Birinciliği

• 15 Temmuz Konulu Şiir Yarışması Türkiye Birinciliği

• Öykü Yazma Yarışması Türkiye İkinciliği

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Tiyatro-Skeç Yarışması Türkiye Dördüncüsü

• 2019 Arapça Münazara Yarışmaları Türkiye Üçüncülüğü, İngilizce Münazara Yarışmaları Türkiye Dördüncülüğü

• Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan öğrencilerimize ait makaleler

• Uluslararası Biyoloji Kongresine geliştirdiği proje ile davet edilme ve sunum yapma başarısı

• Kocaeli İl genelinde düzenlenen ve önümüzdeki yıl Türkiye genelinde yapılması planlanan “41 Matematik Olimpiyatları” ve “Asım’ın Nesli Okuyor” adlı yarışmalarda Proje sahibi ve yürütücüsü

• “Akif Talks” adlı programlarla baştan sona ileri seviye İngilizce olarak icra edilen ve Fen Liseleri ile Proje Okullarının öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı program serisinin proje sahibi ve yürütücüsü

• Şehir Okumaları, Erenlerin İzinde, Anadolu Mektebi vb. 41 farklı okuma projesi ile okuyan, düşünen ve ifade edebilen öğrencileri yetiştirmede öncü projeler

• DNA Kodlama ve İzolasyon atölye çalışmaları ile Kocaeli Üniversitesi ile ortak geliştirilen projeler

• Robotik Kodlama ve STEM atölye kurulumu ve çalışmaları ile öncü proje ve çalışmalar

• TEKNOFEST 2019’a kabul edilen 2 proje

• CERN’de her yıl yapılan İnternational Cern Masterclass etkinliği Türkiye atölyesine 2 öğrenci ile katılım hakkı kazanma

• Harvard Üniversitesi’nin öncülüğünde Sanal sınıf kurulumu ile Bilime Yolculuk Programlarına katılım

• MUN (Model United Nations) programları düzenleme ve katılım sağlama

Yurt dışında dil eğitimi imkânı

Okul öğrencilerine İngilizce ve Arapça dillerinde yurt dışı eğitim imkânı sunulmaktadır.

Hafızlık Eğitimi

Okul uyguladığı program ile isteyen öğrencilere sene kaybı olmadan hafız olma imkânı sunuyor. 2 yıl içinde 3 öğrencisi hafızlık tacı takan okulda süreç içerisinde devam eden 23 öğrenci daha bulunmaktadır.

Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler

Ülke çapında tanınan bir okul haline gelen İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine şu ana kadar 18 farklı ilden öğrenciler yerleşti. Bu çeşitlilik her yıl artıyor. Otel konforunda pansiyon hizmeti sunan okulumuzda 270 öğrenci yatılı kalabilmektedir.

Üniversitelerin hazırlık sınıflarından muafiyet imkânı

Uygulanan dil programı çerçevesinde öğrenciler 11 ve 12. Sınıflarda girecekleri sınavlara göre Türkiye’nin en seçkin üniversitelerin hazırlık sınıflarından muaf olabiliyorlar.

Bireysel Takip Sistemi (BTS)

Tüm öğrencilerin akademik gelişimleri, sınıf ve etüt programları haftalık performanslarına göre takip edilerek ilgili sisteme işlenir. Toplanan veriler uzman rehberlikçiler ve eğitimciler tarafından aylık olarak raporlanır ve değerlendirilir. Çıkan tabloda öğrencinin tüm sosyal, akademik ve özel eksiklikleri tespit edilir ve giderilir. Bu sayede öğrencinin başarısına önemli etkide bulunulmuş olmaktadır.

% 0,2 ile tercih etti

Okul geçen yıl % 0,2’lik dilime girerek Türkiye Geneli derece sahibi olan Zeynep Dila Topbaş ve nice başarılı öğrencileri bünyesinde barındırıyor.