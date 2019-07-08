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Dünya şampiyonu Hoy-Tur Fransa yolcusu

Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, 7’nci kez dünyanın en büyük halk oyunları festivallerinden biri olan 62.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
Dünya şampiyonu Hoy-Tur Fransa yolcusu

Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, 7’nci kez dünyanın en büyük halk oyunları festivallerinden biri olan 62. Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali’ne davet edildi.


Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, 7’nci kez 62. Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali’ne davet edildi. Fransa’nın Confolens kentinde 12- 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde ülkemizi yedinci kez temsil edecek olan Hoy-Tur, Türkiye’nin dört bir yanından sergileyecekleri halk dansları gösterileriyle bir kez daha dünya halklarını büyüleyecek.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yarım asırdır ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür sanat alanında başarı ile temsil eden Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ile gurur duyuyoruz. Ülkemiz kültüründen harmanlanmış Renkler gösterisi ile katılacakları şampiyonada ekibimize başarılar diliyorum” dedi.



40 kişilik ekip Fransa yolcusu


40 kişilik bir ekiple festivale katılan Hoy-Tur, dünyanın en büyük folklor gösterilerinden biri olarak kabul edilen 62. Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden tek topluluk olacak. Dünyaca ünlü ekip, festivaldeki gösterilerini de 5 bin kişilik açık hava tiyatrosunda sergileyecek. Bu yıl sahneledikleri "Renkler" adlı gösterisiyle büyük beğeni toplayan ve gösteriyle Anadolu’nun renklerini dünya dans arenasına çıkarmaya hazırlanan Hoy-Tur, finalde horon performansıyla Fransa’da Karadeniz rüzgarı estirecek.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
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